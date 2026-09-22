Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal arasında yaşandığı öne sürülen görüşmeye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Yıldırım'ın maç öncesinde takımla yaptığı toplantıda Kartal'a yönelik desteğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a destek sözleri.

"HERKES GİDER O KALIR" İddiaya göre Aziz Yıldırım, futbolculara yaptığı konuşmada İsmail Kartal'a duyduğu güveni dile getirdi. Yıldırım'ın, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.