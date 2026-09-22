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Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Eyüpspor maçı öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’a güvenini vurguladığı öne sürüldü. Kartal'ın bu sözlerin ardından duygulandığı belirtildi. Ayrıca Yıldırım’ın, farklı galibiyetin ardından Kartal’ı telefonla tebrik ettiği de aktarıldı.

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Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör İsmail Kartal arasında yaşandığı öne sürülen görüşmeye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Yıldırım'ın maç öncesinde takımla yaptığı toplantıda Kartal'a yönelik desteğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a destek sözleri.Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a destek sözleri.
"HERKES GİDER O KALIR"

İddiaya göre Aziz Yıldırım, futbolculara yaptığı konuşmada İsmail Kartal'a duyduğu güveni dile getirdi.

Yıldırım'ın, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-3
Bu konuşmanın ardından İsmail Kartal'ın duygulandığı ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Söz konusu toplantının, Kartal'ın takımın başındaki konumuna yönelik yönetim desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın sözleri İsmail Kartal'ı duygulandırdı.Aziz Yıldırım'ın sözleri İsmail Kartal'ı duygulandırdı.
EYÜPSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN TELEFON

Fenerbahçe, milli ara öncesindeki son maçında Eyüpspor karşısında sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aziz Yıldırım'ın karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ı telefonla arayarak elde edilen farklı galibiyet nedeniyle tebrik ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-5
Kartal'ın takımın başında kalmasıyla ilgili süreç ise Roma maçının ardından yaşanan gelişmelerle başlamıştı.

Deneyimli teknik adamın Roma karşılaşmasının ardından istifa kararı aldığı, ancak yönetimin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda görevine devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-6
KARTAL GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Roma maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında beraberlik alırken, sonraki karşılaşmada Eyüpspor karşısında 8-0'lık galibiyet elde etti.

Böylece Kartal yönetimindeki ekip, milli ara öncesinde farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

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Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-8 Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-9 Fenerbahçe'de duygusal toplantı: "Herkes gider o kalır"-10

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