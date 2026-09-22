Elon Musk

ELON MUSK İLE GÖRÜŞMESİ DE İPTAL EDİLDİ

Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği belirtilen habere göre, İsrailli bir kaynak, Musk ile görüşmenin koordinasyonda yaşanan zorluklar nedeniyle iptal edildiğini savundu.

TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YOK

Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile görüşmeyeceği hatırlatılan haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunulduğu ancak yoğun program nedeniyle bunun koordine edilmesinin zor olduğu iddia edildi.

Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşmasının İran'a odaklanacağını ve geçen yıl olduğu gibi ara verilmesi çağrılarına ve birçok ülke temsilcisinin organize şekilde salonu terk ederek protesto etmesine hazırlık yaptığını yazdı.

Netanyahu'dan New York Belediye Başkanına tehdit!

MAMDANI'Yİ TEHDİT ETTİ

Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.

Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." tehdidinde bulundu.