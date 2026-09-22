Netanyahu'nun protesto korkusu: BM için ABD'ye günübirlik gidecek! Yola çıkmadan önce Mamdani'yi tehdit etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto korkusuyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gideceği ABD ziyaretini günübirlik tutacak. New York'a inmeye bile korkan Netanyahu, henüz ABD'ye yola çıkmadan önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etmeye kalkıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme yapamayacağı bilinen Netanyahu'nun milyarder Elon Musk ile görüşmesi de iptal edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun protesto korkusu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye yapacağı seyahatinigünübirlik tutacağı ortaya çıktı. Netanyahu henüz yola çıkmadan önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etmeye kalkıştı.
NEW YORK'A İNMEYE BİLE KORKTU
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, çarşamba günü ABD'ye uçacak Netanyahu'nun, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle, New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na ineceğini aktardı.
PROTESTOLARDAN KORKUYOR
Netanyahu'nun Genel Kurul'da konuşma yapacağı perşembe günü New York'a ulaşacağı ve hitabının saat 14.00'te (TSİ 21.00) gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen haberde, New York'ta sadece birkaç saat kalacağı ve akşam saatlerinde ülkesine döneceği kaydedildi.
Haberde, Netanyahu'nun protestolardan korktuğu için New York ziyaretini kısa tutmaya ve orada gecelememeye karar verdiği ileri sürüldü.
ELON MUSK İLE GÖRÜŞMESİ DE İPTAL EDİLDİ
Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği belirtilen habere göre, İsrailli bir kaynak, Musk ile görüşmenin koordinasyonda yaşanan zorluklar nedeniyle iptal edildiğini savundu.
TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YOK
Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile görüşmeyeceği hatırlatılan haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca, Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunulduğu ancak yoğun program nedeniyle bunun koordine edilmesinin zor olduğu iddia edildi.
Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşmasının İran'a odaklanacağını ve geçen yıl olduğu gibi ara verilmesi çağrılarına ve birçok ülke temsilcisinin organize şekilde salonu terk ederek protesto etmesine hazırlık yaptığını yazdı.Netanyahu'dan New York Belediye Başkanına tehdit!
MAMDANI'Yİ TEHDİT ETTİ
Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.
Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.
Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." tehdidinde bulundu.
"SOYKIRIM MİMARI VE SAVAŞ SUÇLUSU"
Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurgulamıştı.
Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.