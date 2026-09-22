Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor. 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla raftan indirilen dosya kapsamında yeni bir adım atıldı.

Kaşif Kozinoğlu

CIA AJANI ALTAYLI İFADEYE ÇEKİLDİ

FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ hükümlüsü bulunan ve Sincan Cezaevi'nde cezasını çeken ve kamuoyunda "CIA'in Türkiye'deki karanlık yüzü" olarak da anılan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin alınamadığı belirtilen Altaylı'nın, savcılıktaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Enver Altaylı, 2017 yılında yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklanmıştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında tamamlanan yargılamada Altaylı'yı "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Gizli devlet bilgilerini FETÖ yöneticilerine ve yabancı istihbarat unsurlarına aktardığı, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e mektuplar yazdığı saptanan Altaylı'nın cezası, 2024 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

ALTAYLI'NIN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E MEKTUBU

Altaylı'nın el konulan dijital materyallerinde FETÖ elebaşına hitaben yazıldığı tespit edilen mektuplar yer alıyor. Söz konusu dokümanlarda Altaylı'nın, Kaşif Kozinoğlu'nu doğrudan hedef aldığı görülüyor.

Ele geçirilen bir mektupta Altaylı'nın şu ifadeleri kullandığı kayıtlara geçti:

"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur… Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Bir diğer belgede ise Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne değinilerek, "Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir" değerlendirmesi yapılıyor. 20 MİT personelinin takibe alındığının iddia edildiği metinde, Kozinoğlu'nun "etkisiz hale getirilmesi" talep ediliyor.