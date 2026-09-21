Fon soruşturmasında yeni dalga! 15 şüpheli gözaltına alındı
Borsa manipülasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Gürlek, 10 şüphelinin firari olduğunu bildirdi. TAKVİM gözaltı listesine ulaşırken Bakan Gürlek, şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
Finans devlerine fon operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.
KATILIMEVİM'DE PİYASA DOLANDIRICILIĞI
Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı.
GÖZALTI LİSTESİ LİSTE TAKVİM'DE
Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltına alınanların listesine TAKVİM ulaştı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı.
Katılımevim soruşturmasında 15 gözaltı
15'İ GÖZALTINDA 10 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.
Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazılmıştır.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.
Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı. Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmişti.
İSVİÇRE'YE MİLYARCA LİRALIK TRANSFER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dört büyük finans şirketinin yöneticileri ile yakınlarının mali hareketleri incelemeye alındı. MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yatırım şirketlerinin tepe isimlerinin yurt dışı para ve kripto transferlerinin tespit edilmesi istendi. MASAK raporunda fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken para transferleri yer aldı. Rapora göre Muhammed Yarız'ın hesabından yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL, Serdar Turhan'ın hesabından ise 1 milyar 198 milyon TL İsviçre'deki aynı banka üzerinden transfer edildi.