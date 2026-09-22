Trump'tan BM kürsüsünde İran ile anlaşma mesajı: Seçim sonrasını işaret etti! LGBT lobisine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için BM binasına giriş yaparken Putin'e "savaşı sonlandır" diye seslendi. Trump kürsüde ise ABD'deki ara seçimlerden sonra İran ile anlaşma yapılabileceğini söyledi.

İran'ın, kendisinin seçimlerden nasıl bir sonuçla çıkacağını beklediğini öne süren Trump, seçimlere kendisinin girmediğini, sadece Cumhuriyetçi Parti'nin yarışacağını ifade etti.

İran konusunda önemli ölçüde önceki mesajlarını yineleyen Trump, "(3 Kasım'daki) Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı olarak bugüne kadar 8 savaşı sona erdirdiğini savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'la savaş, Gazze'deki insani kriz ve diğer bölgelerdeki çatışmaların çözümü konusunda büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Konuşmasının başında uzun bir şekilde Amerikan iç politikasına ve ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde kendi seçmenlerine mesajlar verdi.

Trump, New York'ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurulu'na katılarak, burada konuşma yaptı.

Donald Trump

"İRAN İLE ANLAŞMA YA DA YOK ETME KONUSUNDA KARAR AŞAMASINDAYIZ"

ABD Başkanı, ya İran'la anlaşma yapma ya da İran'ı "yok etme" konusunda bir karar verme aşamasında olduğunu vurguladı.

İran'la yaşadıkları krizin "öyle ya da böyle" çözülmesi gerektiğinin altını çizen Trump, bu işin "hızlı" bir şekilde halledilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"RUSYA-UKRAYNA KONUSUNU HALLEDECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda da çok çalıştıklarını ve savaşın durmasını istediklerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna'nın liderleriyle çok yakın işbirliği içindeyiz ve bu konuyu halledeceğiz." dedi.

BİR DE KÜBA MESAJI

ABD'nin Latin Amerika konusunda da ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu anlatan Trump, Küba'da yönetimin çok başarısız olduğunu savundu.

Trump, "Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba, başarısız olmuş bir devlet. Küba, çöküyor ve çökecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın bu ifadeleri sırasında salonda bulunan Küba heyetinin ayağa kalkarak Trump'ı protesto amacıyla dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı.