Trump'tan BM kürsüsünde İran ile anlaşma mesajı: Seçim sonrasını işaret etti! LGBT lobisine sert tepki
ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşmasına başladı. BM binasına giriş yaparken Putin'e "Savaşı bitir" diye seslenen Trump, İran ile seçimden sonra anlaşma yapabileceklerini söyledi. LGBT sapkınlığına karşı duruşunun yeniden altını çizen Trump, yapay zeka konusunda ise "Yapay zekayı kim kazanırsa galip olacak." dedi. ABD Başkanı Küba'da ise yönetimin çöktüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için BM binasına giriş yaparken Putin'e "savaşı sonlandır" diye seslendi. Trump kürsüde ise ABD'deki ara seçimlerden sonra İran ile anlaşma yapılabileceğini söyledi.Trump'tan BM'de olay yaratan sözler
SEÇİMDEN SONRA İRAN İLE ANLAŞMA MESAJI
Trump, New York'ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurulu'na katılarak, burada konuşma yaptı.
Konuşmasının başında uzun bir şekilde Amerikan iç politikasına ve ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde kendi seçmenlerine mesajlar verdi.
ABD Başkanı olarak bugüne kadar 8 savaşı sona erdirdiğini savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'la savaş, Gazze'deki insani kriz ve diğer bölgelerdeki çatışmaların çözümü konusunda büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.
İran konusunda önemli ölçüde önceki mesajlarını yineleyen Trump, "(3 Kasım'daki) Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın, kendisinin seçimlerden nasıl bir sonuçla çıkacağını beklediğini öne süren Trump, seçimlere kendisinin girmediğini, sadece Cumhuriyetçi Parti'nin yarışacağını ifade etti.
"İRAN İLE ANLAŞMA YA DA YOK ETME KONUSUNDA KARAR AŞAMASINDAYIZ"
ABD Başkanı, ya İran'la anlaşma yapma ya da İran'ı "yok etme" konusunda bir karar verme aşamasında olduğunu vurguladı.
İran'la yaşadıkları krizin "öyle ya da böyle" çözülmesi gerektiğinin altını çizen Trump, bu işin "hızlı" bir şekilde halledilmesi gerektiğine dikkati çekti.
"RUSYA-UKRAYNA KONUSUNU HALLEDECEĞİZ"
ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda da çok çalıştıklarını ve savaşın durmasını istediklerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna'nın liderleriyle çok yakın işbirliği içindeyiz ve bu konuyu halledeceğiz." dedi.
BİR DE KÜBA MESAJI
ABD'nin Latin Amerika konusunda da ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu anlatan Trump, Küba'da yönetimin çok başarısız olduğunu savundu.
Trump, "Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba, başarısız olmuş bir devlet. Küba, çöküyor ve çökecek." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı'nın bu ifadeleri sırasında salonda bulunan Küba heyetinin ayağa kalkarak Trump'ı protesto amacıyla dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı.
GRÖNLAND'A ASKERİ ÜS
Trump, Danimarka ve Grönland ile yaptıkları anlaşma kapsamında Grönland'da askeri varlıklarının olacağını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, "Grönland'da uygun yerlerde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Orada 2 adet çok büyük askeri üs inşa edeceğiz." bilgisini verdi.
"YAPAY ZEKADA KAZANAN GALİP OLACAK"
Trump, "yapay zeka" (artificial intelligence) ifadesinin teknolojinin gücünü yansıtmadığını ve "sahte" gibi bir algı yarattığını savunarak, bundan sonra ABD resmi belgelerinde ve yaklaşımlarında bu kavramın "Süper Zeka" (Super Intelligence) olarak anılacağını belirtti.
Trump ayrıca yapay zekada kazananın galip olacağını söyledi.
SAPKIN LGBT LOBİSİNE KARŞI DURDU
Trump konuşmasında ayrıca sapkın LGBT lobisine karşı duruşunun altını çizdi. Devlet nezdinde ve resmi tanımlarda yalnızca iki biyolojik cinsiyetin (kadın ve erkek) kabul edileceğini vurguladı.
Uluslararası ve kamusal alanlarda "cinsiyet" kavramının ideolojik bir aparat olarak kullanılmasını eleştirerek, geleneksel aile yapısını ve biyolojik gerçekliği savunan duruşunu kürsüden yineledi.Yürüyen merdiven durdu Trump ve Melania zor anlar yaşadı
BU SEFER YÜRÜYEN MERDİVEN BOZULMADI
ABD gazetesi New York Post, geçtiğimiz yıl BM Genel Merkezi'nde Trump ve eşi Melania'nın yaşadığı yürüyen merdiven skandalına atıf yaptı. New York Post, Trump ile ilgili canlı gelişmelerin aktarıldığı haberde "Başkan ve Melania, 'Amerikan gücü' vurgusu yapacakları konuşma için alana -çalışan bir yürüyen merdivenle- giriş yaptı." başlığını kullandı.
Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump kürsüye çıkmak üzere BM binasında eşi First Lady Melania Trump ile ilerlerken yürüyen merdivenin aniden bozulduğu anlar gündeme damga vurmuştu. Trump, kürsüsünde teleprompterı bozulduktan sonra BM binasını eleştirmişti. Beyaz Saray ise yaşananların sabotaj olabileceğini söylemişti.
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