Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Dünyanın dört bir yanında savaşlar devam ederken Guterres sözlerine BM'yi eleştirererek başladı.

Guterres BM Genel Kurulu'nda sert konuştu!

Guterres, konuşmasında "BM kurulduğunda, Afrika'nın çoğu hâlâ sömürge yönetimi altındaydı. Bugün, Afrika hâlâ Konsey'de daimi bir temsile sahip değil. 21. yüzyıl Güvenlik Konseyi'nde daimi Afrika koltukları olmadan adaletsiz ve savunulamaz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E GAZZE VE BATI ŞERİA TEPKİSİ

Guterres ayrıca "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet, yerinden etmeler ve yerleşim yerlerini genişletme faaliyetleri, barışa giden yolu yerle bir etmekte ve etnik temizlik hayaletini hortlatmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Guterres "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN