CANLI YAYIN
Geri

BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, BM'yi ve mevcut yapısını sert bir dille eleştirdi. Guterres, 21. yüzyıl dünyasında Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde daimi bir temsilciliğe sahip olmamasının "adaletsiz ve savunulamaz" olduğunu vurguladı. Guterres ayrıca İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Dünyanın dört bir yanında savaşlar devam ederken Guterres sözlerine BM'yi eleştirererek başladı.

Video Oynatma İkonu Guterres BM Genel Kurulu'nda sert konuştu!

Guterres, konuşmasında "BM kurulduğunda, Afrika'nın çoğu hâlâ sömürge yönetimi altındaydı. Bugün, Afrika hâlâ Konsey'de daimi bir temsile sahip değil. 21. yüzyıl Güvenlik Konseyi'nde daimi Afrika koltukları olmadan adaletsiz ve savunulamaz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki-1

İSRAİL'E GAZZE VE BATI ŞERİA TEPKİSİ

Guterres ayrıca "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet, yerinden etmeler ve yerleşim yerlerini genişletme faaliyetleri, barışa giden yolu yerle bir etmekte ve etnik temizlik hayaletini hortlatmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Guterres "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki-3 BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki-4 BM Genel Sekreteri bile BM'yi eleştirdi! Guterres'ten veda konuşmasında İsrail'e tepki-5

Netanyahu'nun protesto korkusu: BM için ABD'ye günübirlik gidecek! Yola çıkmadan önce Mamdani'yi tehdit etti
SONRAKİ HABER

Netanyahu'nun protesto korkusu
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler