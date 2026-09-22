FETÖ'NÜN KAMUDAKİ İZDİVAÇ KATALOĞU PATLADI Geride bıraktığımız günlerde de FETÖ'nün kamudaki izdivaç yapılanmasına operasyon düzenlenmişti. 22'si aktif kamu çalışanı olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanmıştı. Örgütün kurduğu "aday havuzu" tüm detaylarıyla deşifre olmuştu. Buna göre, kadın üyelerin örgüt bağlılığına göre gruplandırıldığı, uygun görülen erkek üyelerle "abiler ve ablaların" gözetiminde görüştürüldüğü saptanmış, evliliği kabul edenlerin gizlilik sağlamak adına şifreli haberleşme uygulamalarına yönlendirildiği tespit edilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



"SU UYUR AMA FETÖ'NÜN SİNSİ HÜCRELERİ UYUMAZ"



Tüm bu yaşananlar Başkan Erdoğan'ın "Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz" uyarısını akıllara getirdi.

Erdoğan, "FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin, Allah korusun ülkemize, özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız, FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit, nasıl habis bir yapı olduğunu en iyi bilen devlet organlarımızdan biridir. Unutmayalım ki tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder" demişti.