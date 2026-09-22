FETÖ’nün katalogcu haşhaşileri deşifre! "İzdivaç"ları bozuldu: Aday havuzu kurdular
Başkan Erdoğan'ın “Su uyur ama FETÖ’nün sinsi hücreleri uyumaz" uyarısı bir kez daha yerini buldu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün varlığını sürdürmek için kurduğu izdivaç yapılanmasına operasyon düzenlendi. Şifreli uygulamalar ve katalog formlarıyla evlendiren FETÖ'cülerin, dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla haberleştiği belirlendi. Sözde izdivaç sorumlusunun yakalanmasıyla yapı deşifre oldu. Önce kamudaki sonra da sivildeki katalog haşhaşileri yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği "izdivaç yapılanmasına" operasyon düzenlendi.
FETÖ terör örgütünün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda izdivaç sorumlusu/izdivaççı olarak adlandırılan şüpheliler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.
HAŞHAŞİ KATALOGLAR, ADAY HAVUZLARI...
İzdivaç faaliyetlerinde şüphelilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen şüphelilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlendi.
Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen M.D isimli şüphelinin dijital materyallerinin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
8 ilde bulunan toplam 13 adreste (İstanbul 2, Ankara 1, Kocaeli 2, Karabük 2, Denizli 3, Gaziantep 1, Kayseri 1, Samsun 1) şüphelilerin yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 şüpheli yakalandı.
FETÖ'NÜN KAMUDAKİ İZDİVAÇ KATALOĞU PATLADI
Geride bıraktığımız günlerde de FETÖ'nün kamudaki izdivaç yapılanmasına operasyon düzenlenmişti.
22'si aktif kamu çalışanı olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanmıştı. Örgütün kurduğu "aday havuzu" tüm detaylarıyla deşifre olmuştu.
Buna göre, kadın üyelerin örgüt bağlılığına göre gruplandırıldığı, uygun görülen erkek üyelerle "abiler ve ablaların" gözetiminde görüştürüldüğü saptanmış, evliliği kabul edenlerin gizlilik sağlamak adına şifreli haberleşme uygulamalarına yönlendirildiği tespit edilmişti.
"SU UYUR AMA FETÖ'NÜN SİNSİ HÜCRELERİ UYUMAZ"
Tüm bu yaşananlar Başkan Erdoğan'ın "Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz" uyarısını akıllara getirdi.
Erdoğan, "FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin, Allah korusun ülkemize, özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız, FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit, nasıl habis bir yapı olduğunu en iyi bilen devlet organlarımızdan biridir. Unutmayalım ki tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder" demişti.