

OCAK AYI İÇİN CAMAVINGA İDDİASI Galatasaray'da kaleci planlamasının yanı sıra orta saha için de dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın hedefinde Camavinga var.

2021 yılında Rennes'den Real Madrid'e 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki Camavinga, İspanyol ekibinde şu ana kadar 229 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 11 asist üretti.