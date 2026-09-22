Galatasaray'dan bir iç bir dış transfer! Ocak'ta büyük bomba var
Galatasaray, altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükselen 22 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık yeni sözleşme yapılması hedefleniyor. Aslan ayrıca ocak ayı için yeniden Camavinga'nın peşine düştü. İşte detaylar...
Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili karar verildi.
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç kaleci, burada gösterdiği performansın ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
22 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda Uğurcan Çakır'ın ardından takımın ikinci kalecisi konumuna yükseldi.
JANKAT YILMAZ İÇİN 4 YILLIK PLAN
Galatasaray'da Günay Güvenç'i geride bırakarak ikinci kaleci konumuna gelen Jankat Yılmaz'ın mevcut sözleşmesinin uzatılması gündemde.
Sarı-kırmızılı yönetimin, altyapıdan yetişen genç file bekçisiyle 4 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.
Jankat'ın geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyerek düzenli oynama fırsatı bulması, Galatasaray'daki konumunun değişmesinde etkili oldu.
Yönetim, genç kaleciyi uzun vadeli kadro planlamasının içerisinde tutmayı hedefliyor.
OCAK AYI İÇİN CAMAVINGA İDDİASI
Galatasaray'da kaleci planlamasının yanı sıra orta saha için de dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
2021 yılında Rennes'den Real Madrid'e 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
23 yaşındaki Camavinga, İspanyol ekibinde şu ana kadar 229 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 11 asist üretti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Camavinga transferi için ocak ayında tüm şartları zorlamayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların transferde nasıl bir yol izleyeceği ve Real Madrid'in oyuncuyla ilgili tutumu, ocak ayındaki görüşmelerin seyrini belirleyecek.