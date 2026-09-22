CHP'yi bölenlerin "YENİ" savaşı! Özgür Özel'in "Kasım" planı: İmamoğlu'nu sırtından atacak mı?
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında "YENİ Parti'nin asıl sahibi kim?" kavgası yaşanıyor. İkilinin hakimiyet mücadelesi önce medyaya sonra da sokağa yansıdı. Özel'in artık İmamoğlu’nu mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda da "Ekremci" ekibi tasfiye edeceği söyleniyor. Nitekim 'Özel'cilerin “Biz İmamoğlu’nun yükünü niye taşıyoruz?" dediği öğrenildi. Yeni Parti'deki taht kavgasını görüp dışlandığını düşünen bazı vekiller ise şimdiden CHP'ye dönmek için Kılıçdaroğlu'nun kapısını çaldı.
CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti, kendi içinde bölünme yaşıyor.
Son günlerde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel deyim yerindeyse öfke nöbetleri geçiriyor. Sahada kendi seçmenini azarlayacak kadar ileri giden Özel'in YENİ Parti'de işler umduğu gibi gitmediği için bu kadar gergin olduğu öğrenildi.
Krizin arka planında ise Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı hakimiyet mücadelesi olduğu konuşuluyor.
Nitekim ikili arasındaki güç savaşı önce medyaya sonra da sokağa yansımış vaziyette.
Özgür Özel'in İmamoğlu'nu yok sayan çıkışları, Yeni Parti'ye göz kırpan Mansur Yavaş'ı öne çıkartan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapatılması ve Koza TV'deki ayrılıklar YENİ Parti içindeki Ekremci tabanda homurdanmalara yol açtı.
ÖZEL'İN "YENİ" HEDEFİ: İMAMOĞLU'NUN EKİBİNİ TASFİYE EDECEK Mİ?
Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı. Özgür Özel'in artık İmamoğlu'nu mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise İmamoğlu'nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor.
Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia edildi.
TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI AÇIKLIYOR
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırlıyor. Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi. CAO'nun kapatılması ve YENİ Parti içinde baş gösteren çekişmeler bu durumun yansıması.
TEŞKİLAT KAVGASI
Parti teşkilatlarının kuruluşunda da büyük sorun baş gösterdi. Teşkilatların yapılandırılmasında partinin ağır topları ile teşkilat mensupları arasında bilek güreşinin yaşandığı söyleniyor.
YENİ PARTİ'DE İSİM REVİZYONU
Ayrıca YENİLİK Partisi ile isim krizi yaşayan ve mahkemelik olan YENİ Parti'nin isim revizyonuna gitmesi bekleniyor.
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, itirazın kabul edilmesi halinde parti isminin başına küçük bir düzenleme getirerek sorunu çözebileceklerini söyledi.
Bu bağlamda 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak YENİ Parti'nin ilk kurultayının hem Özgür Özel hem de CHP açısından belirleyici olması bekleniyor.
YENİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇME HESABI YAPAN VEKİLLER
Partideki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girmesine neden oldu.
Bu isimlerin kasım kurultayında beklediğini bulamazsa CHP'ye geçeceği söyleniyor. Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu söyleniyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden ilişki kuruyor. Bazı belediye başkanları bu konuda aktif olarak devreye girmiş durumda.
CHP'ye geçmek isteyenlere Kılıçdaroğlu'nun "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdiği söyleniyor.