TEŞKİLAT KAVGASI Parti teşkilatlarının kuruluşunda da büyük sorun baş gösterdi. Teşkilatların yapılandırılmasında partinin ağır topları ile teşkilat mensupları arasında bilek güreşinin yaşandığı söyleniyor. YENİ PARTİ'DE İSİM REVİZYONU Ayrıca YENİLİK Partisi ile isim krizi yaşayan ve mahkemelik olan YENİ Parti'nin isim revizyonuna gitmesi bekleniyor.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, itirazın kabul edilmesi halinde parti isminin başına küçük bir düzenleme getirerek sorunu çözebileceklerini söyledi. Bu bağlamda 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak YENİ Parti'nin ilk kurultayının hem Özgür Özel hem de CHP açısından belirleyici olması bekleniyor.



YENİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇME HESABI YAPAN VEKİLLER



Partideki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girmesine neden oldu.



Bu isimlerin kasım kurultayında beklediğini bulamazsa CHP'ye geçeceği söyleniyor. Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu söyleniyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden ilişki kuruyor. Bazı belediye başkanları bu konuda aktif olarak devreye girmiş durumda.



CHP'ye geçmek isteyenlere Kılıçdaroğlu'nun "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdiği söyleniyor.