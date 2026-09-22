BABA OCAĞI GÖNDERMESİ

İnan Güney'in Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin CHP Genel Merkezi'nden yapılan sanal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak'tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu'nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'i Genel Merkezimizde kabul etti.

Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü!"