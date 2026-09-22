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İnan Güney safını belirledi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti! Yeni Parti’ye kapılar kapandı

Görevden uzaklaştırılan eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tahliyesinin ardından siyasi tercihini CHP’den yana kullandı. Yeni Parti saflarına katılmayacağını belirten Güney, CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek safını belli etti. CHP kurumsal hesabından yapılan paylaşımda Güney için “öz evlat” nitelemesi yapılarak Özgür Özel’e imalı mesaj gönderildi.

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İnan Güney safını belirledi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti! Yeni Parti’ye kapılar kapandı

CHP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İmamoğlu Suç Örgütü davası kapsamında 19 Ağustos 2025'te tutuklanmış ve yaklaşık 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra 8 Temmuz 2026 tarihinde tahliye edilmişti.

Güney, tahliyesinin ardından Yeni Parti'ye katılmayacağını, CHP'de siyasete devam edeceğini açıklamıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e kapıları kapatan İnan Güney, tarafını tamamen belli etti.

Güney, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye geçmeyi reddederek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durma kararı aldıEski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye geçmeyi reddederek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durma kararı aldı

BABA OCAĞI GÖNDERMESİ

İnan Güney'in Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin CHP Genel Merkezi'nden yapılan sanal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak'tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu'nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'i Genel Merkezimizde kabul etti.

Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü!"

CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası parti yönetimi Güney’i öz evlat olarak nitelendirirken Güney 33 yıllık partisinde kalarak Beyoğlu halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini bildirdi.CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası parti yönetimi Güney’i öz evlat olarak nitelendirirken Güney 33 yıllık partisinde kalarak Beyoğlu halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM

İnan Güney, CHP'nin kurumsal paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. 33 yıldır emek vermekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında, Beyoğlu'na ve halkımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

İnan Güney siyasetteki yol haritasını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretiyle çizdi. İnan Güney siyasetteki yol haritasını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretiyle çizdi.

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