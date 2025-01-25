PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kaleci harekatı! Galatasaray 1'i yerli 1'i yabancı olmak üzere 2 file bekçisi ile temasta

Galatasaray sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Muslera’nın alternatiflerini belirledi. Aslan’ın, Eyüp’ün kalecisi Berke Özer ve Nantes’ta forma giyen Alban Lafont ile ilgilendiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Kaleci harekatı! Galatasaray 1’i yerli 1’i yabancı olmak üzere 2 file bekçisi ile temasta

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçı sonrasında taraftarların tepkisine maruz kalan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

    Galatasaray yönetiminin de olası ayrılık ihtimaline karşılık harekete geçtiği ve 2 kaleciyi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı kurmayların bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer ve Nantes'ta forma giyen Fransız eldiven Alban Lafont ile ilgilendiği belirlendi.

    Yönetimin, sezon sonu kontratı bitecek olan Berke'ye ve sözleşmesi 2027'ye kadar süren Lafont için Nantes'a sezon sonu teklif yapacağı ifade ediliyor. Berke bu sezon 19 maçta 17 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı. Lafont ise 12 maçta 19 gol yerken 2 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
    78 kişiyi ölüme götüren ihmali Bakan Ersoy açıkladı: Bolu Belediyesi eksikleri ihbar etseydi işletme kapatılacaktı
    Konya’da çöken binadan sağ kurtuldu! Korku dolu anları anlattı! 3 gün önce yapılan uyarıya dikkat çekti
    Memur emeklisine en az 2083 TL fark hesapta! Kaç lira yatacak?
    Konya’da çöken binada balıkçı dükkânı detayı dikkat çekti!
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Otel sahibi tutuklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Adalet Bakanı Tunç’tan CHP’li Özgür Özel’e korsan rapor tepkisi: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
    Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular
    Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz
    Süper zenginlere ultra lüks kıyamet sığınağı! En ucuzunu ancak bir CEO alabilir
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!
    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti