Kaleci harekatı! Galatasaray 1’i yerli 1’i yabancı olmak üzere 2 file bekçisi ile temasta

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçı sonrasında taraftarların tepkisine maruz kalan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray yönetiminin de olası ayrılık ihtimaline karşılık harekete geçtiği ve 2 kaleciyi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı kurmayların bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer ve Nantes'ta forma giyen Fransız eldiven Alban Lafont ile ilgilendiği belirlendi.

Yönetimin, sezon sonu kontratı bitecek olan Berke'ye ve sözleşmesi 2027'ye kadar süren Lafont için Nantes'a sezon sonu teklif yapacağı ifade ediliyor. Berke bu sezon 19 maçta 17 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı. Lafont ise 12 maçta 19 gol yerken 2 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.