Brezilyalı yıldız için ezeli rekabet: Skriniar transferinde Fenerbahçe'den "gol" yiyen Galatasaray'dan Talisca atağı!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Milan Skriniar çalımı sonrası Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu Anderson Talisca transferi için devreye girdi.

Cimbom'un, Fenerbahçe ile görüşen yıldız oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. 2021 yılından beri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Daha önce Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcunun kış transfer sezonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Al Nassr formasıyla 104 maça çıkan Talisca, 76 gol gol atarken 10 da asist yaptı. Toplamda 86 gole imza attı.

Talisca, Beşiktaş formasıyla 80 karşılaşmada görev alırken 37 gol attı ve 14 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre, Talisca'nın 1-2 gün içinde yeni takımı belli olacak.

41 MİLYON EURO ÖDENDİ

Anderson Talisca için şimdiye kadar 41.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Al-Nassr, yıldız oyuncuyu 8 milyon Euro'ya transfer etmişti.

BÜYÜK İZ BIRAKMIŞTI

Daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Anderson Talisca, ortaya koyduğu başarılı futbolla iz bırakmıştı.