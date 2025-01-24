Milli yıldızımız Alperen Şengün The Athletic’e konuştu!

Houston Rockets'ın önemli isimlerinden biri olan milli yıldızımız Alperen Şengün, başarılı tablonun ortaya çıkmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri.

The Athletic'e konuşan Şengün "6-7 yaşındayken araba çarptı. Neredeyse hayatımı kaybediyordum! Annem öldüğümü sanmış, gerçekten çok kötüydü. Sağ ayağım berbat haldeydi Ben de daha iyi olabilmek adına sürekli videolar izlemeye çalışırdım. İnternet kafeye gidip Youtube'dan Michael Jordan ve Lebron James videoları izlerdim. PlayStation'da oynadığım ligde en iyilerden biri olacağımı hayal bile edemezdim. Annemi ve babamı gururlandırmak istedim" dedi.