Fenerbahçe Talisca için gün sayıyor!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan ve şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler transferde gaza bastı. Aston Villa'dan Diego Carlos ile PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu son için gün sayıyor.

Kanarya'da transfer bitmek üzere. Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde çok az küçük pürüzler kaldı. 30 yaşındaki Sambacı'nın her an Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Bahia; Benfica, Beşiktaş, GZ Evergrande, GuaZ FC ve Al-Nassr takımlarında bulunan Talisca, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıktı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.