Trabzonspor’un yeni transferi dün Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan dün Trabzon'a geldi. Ukraynalı golcü, Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu ve hedefleri doğrultusunda Bordo-Mavili kulübü tercih ettiğini belirterek, "Batagov burasıyla ilgili bana çok güzel şeyler söyledi. Ben geldim belki Zubkov da gelir" dedi.

BANZA'YI ÖVDÜ

Simon Banza'nın iyi bir santrafor oyuncusu olduğunu belirten Sikan, "Benim gelişimim adına da iyi bir örnek olacak. Beraber oynamak güzel olacak onunla. Santrafor konusu, eğer 2-3 tane iyi oyuncunuz varsa bu da kulüp için çok olumlu bir adım demektir, ben de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

4.5 YILLIK İMZA

Bu arada Trabzonspor Kulübü 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro 5 taksit halinde ödenecektir. Futbolcuya bu sezon 500 bin Euro sonraki sezonların her birinde 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek" dendi.

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan dün kulüp tarafından da resmen açıklandı. Trabzon'a dün gelen 23 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.