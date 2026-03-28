"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kızının burnundan sürekli siyah renkte akıntı olduğunu anlatan Gökhan Tekin, "Çocuğumun burnundan kanama ile sürekli siyah akıntı geliyordu. Özel hastaneye götürdüm. Özel hastanede film çekildi, hiçbir bulguya rastlanılmadığı söylendi. O siyah leke de enfeksiyona dayalı olan bir şey olduğu bize söylendi. Eve geldik, akıntı sürmesi üzerine bu kez devlet hastanesine başvurduk. Burunda metal zinciri fark ettiler. Böyle bir ihmalkarlık olabilir mi? Özel hastaneye gidiyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Zincir, 2 yıldır burnunda ve devletimizin hastanesinde iyi bir doktorumuz zinciri ortaya çıkarıyor, kızım ölümden dönüyor. Ben sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğim. Bu da diğer hastalarımıza ibret olsun. İşte, bakın koca bir zincir. 'Bulguya rastlanılmadı' deniliyor" dedi.