Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer galibiyetin sırrını açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca "Beraber çok konuştuk, vakit geçirdik, yemek yedik, eğlendik. Onlara ekip ruhunu, kolektif oynamanın ne olduğunu anlattım. Buradaki oyuncular iyi ve karakterli oyuncular. Akıllı ve savaşan bir şekilde oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım ve bunu gösterdiler" diye konuştu.

GALİBİYET SÜRPRİZ DEĞİL

Norveçli hoca Athletic Bilbao karşısında alınan farklı galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, "Kalitemiz iyi. Özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim. Beşiktaş bu sene büyük maçlarda iyi skor alabilen bir takım. Bu sonuç da şaşırtıcı olmadı. Oyuncularıma kendilerine güvenmelerini söyledim. Şimdi bir sonrakine bakmamız lazım. Sahada savaşan bir takım gördük. Svensson'a da bir parantez açmak istiyorum, bugün dünyanın en iyi kanatlarından biri olan Williams'ı durdu. Onu da tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN OYNADIK

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes maçtan sonra Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak "Bugün Türkiye için oynadık, Türkiye için kazandık" notunu düştü. Fernandes'in bu paylaşımı kısa zamanda büyük beğeni aldı.