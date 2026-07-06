Trump Ankara yoluna çıkmadan İran'a yine gözdağı verdi: Ya anlaşma ya imha!
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı çok sert sözlerle hedef aldı. Tahran yönetimiyle anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirten Trump, aksi takdirde İran'ın tüm elektrik üretim santrallerini bir saat içinde imha edebilecekleri askeri güce sahip olduklarını söyleyerek gözdağı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere başkente gelmeden önce yine İran'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Tahran yönetimiyle sorunları diplomasi yoluyla çözmek istediğini belirten Trump, öncelikli tercihinin İran ile bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.
Diplomatik yolların tükenmesi halinde askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan ABD Başkanı, İran'ın altyapısını doğrudan hedef gösterdi. Trump, "Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz" diyerek çok net bir askeri uyarıda bulundu.
TRUMP'IN UÇAĞI ESENBOĞA'YA İNECEK
Öte yandan zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek. Trump'ı taşıyan uçağın ineceği Esenboğa Havalimanı'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.