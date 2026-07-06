Başkan Erdoğan'dan NATO kabulleri! Zirve öncesi iki kritik temas: Radev gidecek Rutte gelecek

ÖNCE RADEV SONRA RUTTE Bu kapsamda ilk konuk saat 14.00'te Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev olacak. Radev'le ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.





Başkan Erdoğan, Bulgaristan temasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.



Saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmede ana gündem 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi olacak.

NATO'NUN EN KRİTİK ZİRVESİ "NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.



Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak.