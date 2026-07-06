Başkan Erdoğan'dan NATO kabulleri! Zirve öncesi iki kritik temas: Radev gidecek Rutte gelecek
36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Ankara'nın diplomatik arenadaki gücünü perçinledi. Zirve marjında ikili görüşmeler yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde de önemli kabullerde bulunacak. Bu kapsamda Beştepe'deki ilk konuk Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev. Radev'den sonra saat 18.00'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Külliye'de kabul edilecek. Başkan Erdoğan ve Rutte'nin ana gündemi "36. NATO zirvesi" olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında mesaisini Ankara'da sürdürüyor.
Erdoğan, zirve öncesi Beştepe'de önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
ÖNCE RADEV SONRA RUTTE
Bu kapsamda ilk konuk saat 14.00'te Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev olacak. Radev'le ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Bulgaristan temasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.
Saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmede ana gündem 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi olacak.
NATO'NUN EN KRİTİK ZİRVESİ
"NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak.
Ankara Zirvesi'nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.
ZİRVEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek.
Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacak.