Başkan Erdoğan davet etti: Trump'tan Türkiye'ye resmi ziyaret

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump



BAŞKAN ERDOĞAN'I MUTLU EDECEK BİR EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM



Trump, geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayarak Türk gazetecinin "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel