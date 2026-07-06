Başkan Erdoğan davet etti: Trump'tan Türkiye'ye resmi ziyaret
ABD Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ankara'da gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak.
ABD Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
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Ziyareti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ankara'da gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak. Trump'ın Ankara'ya ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştireceği görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak arasındaki iş birliği; başta savunma, ticaret ve yatırımlar olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Ziyaret kapsamında, mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi beklenirken, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
TRUMP'IN ÇANTASINDA NE VAR?
Trump'ın Ankara ziyareti, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir diplomatik temas olarak değerlendiriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I MUTLU EDECEK BİR EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM
Trump, geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayarak Türk gazetecinin "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."