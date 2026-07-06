AP Türkiye Raportörü Amor’un Silivri'deki hadsizliğine Ankara'dan tokat gibi yanıt: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz!

İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarını yerinde takip eden Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un, yargı bağımsızlığı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarına Ankara'dan yanıt geldi. Bakan Gürlek, devam eden yargılamalar üzerinden Türk yargısını baskı altına almaya çalışan dış çevreleri sert bir dille uyardı.

Yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin Türkiye'nin şeffaflığının bir göstergesi olduğunu belirten Gürlek, buna karşılık mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalarda bulunulmasının kabul edilemez bir tutum olduğunu ifade etti. Gürlek, şu mesajı verdi:

HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE PARMAK SALLAYAMAZ

"Buradan açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz."

"SİYASİ AJANDALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre şekillenmeyeceğinin altını çizen Gürlek, kararların yalnızca Anayasa'ya, kanunlara ve dosyadaki delillere göre bağımsız mahkemelerce verildiğini hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin milli iradesini; vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, "Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamanın tamamı şu şekilde: