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Beşiktaş Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı

17’de Rashica ile öne geçen Siyah-Beyazlılar 45’te Gomez’e engel olamadı. Ancak 60’da yine Rashica sahneye çıktı. 78’de Rafa Silva ve 90+2’de Joao Mario (pen.) Kartal’ı farka taşıdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Beşiktaş Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etmeyi başardı

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    Kartal'dan büyük zafer... Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında UEFA Avrupa Ligi'nin yenilgisiz ekiplerinden Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı.

    ŞİMDİ SIRA TWENTE'DE
    Puanını 9'a çıkaran Kartal ilk 24 iddiasını Twente deplasmanına taşıdı. 17. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Ceza sahasında önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez skoru 1-1'e getirdi.

    ATTIRDI VE ATTI...
    60. dakikada savunma arkasına sarkan Rafa Silva kaleciyi çalımladıktan sonra topu ceza sahasındaki Rashica'ya yolladı. Kosovalı yıldız da kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-1 yaptı. 78. dakikada Rafa Silva'nın şutu kaleciden sekti. Portekizli futbolcu bir kez daha topa dokunarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90+2. dakikada VAR uyarısı sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Joao Mario topu ağlara yollayarak skoru belirledi: 4-1.

    AYLAR SONRA İNÖNÜ'DE KEYİF
    Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birisini geçiren, yönetim ve hoca değişikliğine giden Beşiktaş'ın Athletic Bilbao önündeki zaferi taraftarları mest etti. Uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'nda tribünleri dolduran taraftarlar yine uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir keyif yaşadı. Siyah- Beyazlı tribünler bir dakika bile susmayarak büyük destek verdi.

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