PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Sırp stoperi transfer ederse kendi rekorunu kıracak!

Sarı-Lacivertliler Milan’ın stoperi Pavlovic için 20 milyon Euro + bonus teklif etti. İtalyanlar ise 25 milyon Euro’da ısrarcı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Fenerbahçe Sırp stoperi transfer ederse kendi rekorunu kıracak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kadrosuna iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu stoperlerden biri de Milan forması giyen Strahinja Pavlovic... Sarı-Lacivertliler bu transfer için İtalyan ekibine 20 milyon Euro + bonus teklif etti. İtalyan kulübünün ise isteği 25 milyon Euro. Kanarya'nın Milan'ın isteği sonrasında teklifini güncelleyeceği öğrenildi.

    18 MİLYON EURO'YA ALINDI
    Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirdiği taktirde kendisine ait olan Süper Lig rekorunu kırmış olacak. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, sezon başında Faslı golcü En Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler ödediği bu rakamla Süper Lig rekoru kırmıştı. Milan, Pavlovic'i 2024 yazında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti ve Sırp stoperin 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 23 maçta forma giyen Pavlovic, bir gol atarak takımına katkı sağladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Suriye’nin gümrük vergisi kararı ihracatçıları zora soktu! Bakanlık devrede
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU