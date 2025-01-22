Fenerbahçe Sırp stoperi transfer ederse kendi rekorunu kıracak!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kadrosuna iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu stoperlerden biri de Milan forması giyen Strahinja Pavlovic... Sarı-Lacivertliler bu transfer için İtalyan ekibine 20 milyon Euro + bonus teklif etti. İtalyan kulübünün ise isteği 25 milyon Euro. Kanarya'nın Milan'ın isteği sonrasında teklifini güncelleyeceği öğrenildi.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirdiği taktirde kendisine ait olan Süper Lig rekorunu kırmış olacak. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, sezon başında Faslı golcü En Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler ödediği bu rakamla Süper Lig rekoru kırmıştı. Milan, Pavlovic'i 2024 yazında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti ve Sırp stoperin 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 23 maçta forma giyen Pavlovic, bir gol atarak takımına katkı sağladı.