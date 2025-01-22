Fenerbahçe Diego Carlos’u açıkladı

Fenerbahçe Diego Carlos transferini dün resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını dün açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı vurgulanarak, "Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi. Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 karşılaşmada forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce İspanya Ligi takımlarından Sevilla, Fransa Ligi ekibi Nantes ve Portekiz temsilcisi Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.

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