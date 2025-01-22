Ahmed Kutucu Galatasaray’da

Galatasaray Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Eyüpspor'a 6 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca, Yusuf Demir ligin 2. yarısında Eyüpspor'da forma giyecek. Ahmed Kutucu'nun sonraki transferinden Eyüp'e yüzde 20 pay verilecek. Ahmed Kutucu Süper Lig'de geride kalan 19 maçlık bölümde 8 gol ve 7 asistlik performansı ile büyük beğeni topladı. 24 yaşındaki oyuncu için Alman kulüpleri ve Fenerbahçe de transfer teklifinde buunmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu'yu özellikle istiyordu.

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