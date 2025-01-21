Taylor hamlesi: Beşiktaş sol bek transferi için rotayı İskoçya’ya çevirdi

Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Beşiktaş, Celtic'in sol beki Greg Taylor'ı gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki İskoç futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Celtic formasıyla 28 maça çıkan ve 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. İskoçya formasını da 14 kez sırtına geçiren ancak skor kaydedemeyen deneyimli sol beke güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Öte yandan sol bek bölgesi için Young Boys forması giyen 22 yaşındaki Cezayirli Jaouen HadjaM isminin de listede olduğu ve İsviçre ekibiyle temasların sürdüğü ifade ediliyor.