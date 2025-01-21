PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Taylor hamlesi: Beşiktaş sol bek transferi için rotayı İskoçya'ya çevirdi

Kartal’ın, Celtic’le kontratı sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki futbolcu için İskoç ekibine teklif yapacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Taylor hamlesi: Beşiktaş sol bek transferi için rotayı İskoçya’ya çevirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Beşiktaş, Celtic'in sol beki Greg Taylor'ı gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki İskoç futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde teklif yapacağı öğrenildi.

    Bu sezon Celtic formasıyla 28 maça çıkan ve 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. İskoçya formasını da 14 kez sırtına geçiren ancak skor kaydedemeyen deneyimli sol beke güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

    Öte yandan sol bek bölgesi için Young Boys forması giyen 22 yaşındaki Cezayirli Jaouen HadjaM isminin de listede olduğu ve İsviçre ekibiyle temasların sürdüğü ifade ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    CHP/DEM’li Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı!
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak