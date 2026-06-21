Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut cezaevine gönderildi! İtirafçı kurye her şeyi anlattı | Milyonluk usulsüzlük ağı çöktü
Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, irtikap ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında adli karar çıktı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz ve ihale yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda dün jandarma tarafından gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü ile birlikte 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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- Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 6 kişi tutuklandı.
- Belediye çalışanı Bayram Ali Balcı'nın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadelerde, matbaa ve reklam ihalelerinden kesilen hakedişlerin ardından yüz binlerce lira ve binlerce doların kutular içinde taşındığı belirtildi.
- Festival yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi, normal maliyeti 1,5 milyon TL olan festival ihalesinin evrakta sahtecilikle 4,5 milyon TL'ye yükseltildiğini ve aradaki 3 milyon TL'nin Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz'e elden ödendiğini itiraf etti.
- 19 Haziran 2026'da gerçekleştirilen operasyonda 21 cep telefonu, 7 hard disk, 11.500 Amerikan Doları nakit para, ruhsatsız av tüfeği ve sahte firma kaşeleri ele geçirildi.
- Silifke Belediye Spor Kulübü'nün paravan olarak kullanıldığı ve belediye hesaplarından kulüp hesaplarına aktarılan paraların şüpheliler arasında pay edildiği tespit edildi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük rüşvet, ihale yolsuzluğu ve suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. E-posta yoluyla gelen ihbar dilekçeleri ve ardından bir belediye personelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği itiraflar neticesinde, belediye yönetiminin karıştığı milyonlarca liralık usulsüzlük ağı deşifre edildi.
Yapılan PTS, HTS analizleri ve fiziki takiplerin ardından 19 Haziran 2026'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 22 Haziran 2026 günü hakim karşısına çıkan, aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 5'i kamu görevlisi 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARA PARA KUTULARLA TAŞINMIŞ: İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detay, belediyede basın birim amiri olarak görev yapan Turgut Ongun'un talimatıyla Mersin merkez ile Silifke arasında kuryelik yapan belediye çalışanı Bayram Ali Balcı'nın itirafları oldu.
Silifke Belediyesi'nde paravan kulüp ve sahte teklif formlarıyla milyonluk vurgun
Etkin pişmanlıktan yararlanan Balcı, matbaa ve reklam ihalelerini alan paravan şirketlerden kesilen hakedişlerin ardından, yüz binlerce lira ve binlerce dolarlık nakit paranın kutular içinde taşındığını söyledi. Kutuların, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ve Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz'e elden, makam aracında veya ev adreslerinde teslim edildiği belirlendi.
Şüpheli sıfatıyla konuşan Balcı, paravan matbaa ve reklam firmalarından kesilen hakedişlerin ardından yüz binlerce lira ve binlerce dolar nakit paranın kutular içerisinde taşındığını itiraf etti. HTS baz sinyalleri ve banka hesap hareketleri de bu itirafları tam olarak doğruladı.
"BAĞIŞ YAPMAZSAN ÖDEMENİ ALAMAZSIN" TEHDİDİ
Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, belediyede kurulan finansal baskı mekanizmasını gözler önüne serdi. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan belediye alımlarının yasal zorunluluk olmasına rağmen EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sistemine yüklenmediği saptandı.
İhale yüklenicilerinden Aydın Anıl Uğur, hak ettiği ödemeleri alabilmek için Özel Kalem Müdürü Ersin Servi tarafından "Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış ve ücretsiz araç tahsisi yapmazsan ödemeni alamazsın" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti.
Bir diğer şüpheli festival yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi ise normal maliyeti 1,5 milyon TL olan festival ihalesinin, doğrudan temin limitlerini aşmak amacıyla evrakta sahtecilikle 4,5 milyon TL'ye yükseltildiğini ve aradaki 3 milyon TL'lik hayali artışın peyderpey Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz'e motorla ofisine gelinerek elden ödendiğini itiraf etti. Kirişçi, tüm bu kurgunun Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.
Şüphelilerden taşıt ihalesi yüklenicisi Aydın Anıl Uğur, geciken ödemelerini talep etmek için gittiğinde Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin kendisini Başkan Turgut'un odasına geçtikten sonra "Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış ve ücretsiz bir araç tahsisi yapmazsan ödemeni alamazsın" diyerek açıkça tehdit ettiğini beyan etti.
SPOR KULÜBÜ PARAVAN OLARAK KULLANILMIŞ
Mali suçları araştıran ekiplerin incelemelerinde, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine maddi destek sağlamasının kanunen yasak olmasına rağmen, Silifke Belediye Spor Kulübü'nün paravan olarak kullanıldığı tespit edildi.
Belediye hesaplarından "Özel Talimat" ve "7001 nolu talimat" açıklamalarıyla kulüp hesaplarına usulsüz para aktarıldığı, bu paraların daha sonra şüpheliler arasında pay edildiği belirlendi.
İmar Müdürlüğü'nde ise vatandaşların imar işlemlerinin kasıtlı olarak zorlaştırıldığı, işlerinin çözülmesi karşılığında İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in kardeşi Hasan Savar'ın banka hesaplarına rüşvet parası yatırıldığı ve bu paraların Belediye Başkanı Turgut'a ulaştırıldığı saptandı.
RESMİ EVRAKLARI VE TEKLİFLERİ BELEDİYE MÜDÜRÜ KENDİ ELİYLE YAZMIŞ
Belediyenin düzenlediği festivallerde üç ayrı paravan firmasıyla ihaleye giren yüklenici Erman Fatih Kirişçi ise organizasyon bedellerinin nasıl şişirildiğini tüm detaylarıyla anlattı. Sanatçı Hüseyin Turan'ın sahne alacağı festival için piyasa araştırması yaparak 1,5 milyon TL maliyet çıkardığını belirten Kirişçi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz ve Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin kendisine "Doğrudan temin limitimiz doldu, üstüne 3 milyon TL de biz yazacağız, resmi teklifi 4,5 milyon TL olarak ver" dediklerini aktardı.
Kirişçi, rakipler elenmiş görünsün diye diğer iki paravan firma adına sunulan 6 milyon ve 6,5 milyon TL'lik sahte teklif formlarının bizzat Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz tarafından kendi el yazısıyla doldurulduğunu, kaşe ve mühürlerin ayarlandığını itiraf etti.
Kirişçi, bu kurgunun Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un odasına girilerek onun bilgisi dahilinde yapıldığını ve anlaşılan 3 milyon TL'lik fazlalık bedeli Ayniyat Müdürü Gürbüz'e ofisine motorla geldiğinde peyderpey nakit olarak elden teslim ettiğini söyledi.
Yüklenici firmanın çalışanı Durmuş Belen de bu para sevkıyatlarını siyah poşetler ve kutular içinde motosiklet bagajından çıkartarak belediye yetkililerine teslim ettiğini doğruladı.
SPOR KULÜBU VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasındaki mali analizlerde, yasalarca belediyelerin profesyonel spor kulüplerine maddi yardım yapması kesin olarak yasaklanmış olmasına rağmen, Silifke Belediye Spor Kulübü'nün bir paravan olarak kullanıldığı tespit edildi. Belediye bütçesinden "7001 nolu talimat" gibi açıklamalarla kulüp hesabına aktarılan paraların rüşvet ağında pay edildiği değerlendirildi.
İmar biriminde ise İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in, taleplerini kabul etmeyen vatandaşların imar dosyalarını kasıtlı olarak sürüncemede bıraktığı, rüşvet olarak talep edilen paraların takibi zorlaştırmak amacıyla müdürün kardeşi Hasan Savar'ın banka hesaplarına yatırıldığı ve bu paraların daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Turgut'a ulaştırıldığı belirlendi.
Gıda ve zirai alım işlerinde ise belediye başkanının akrabaları olan Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'un belediyeye fahiş fiyatlarla ürün tedarik ederek kazançlarını Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye aktardıkları saptandı.
KİMLER TUTUKLANDI, KİMLER SERBEST? İŞTE SON DURUM
Mersin'de geniş yankı uyandıran operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 kişinin mahkemedeki işlemleri tamamlandı. İşte mahkemenin verdiği kararların tam listesi:
|Şüpheli İsim / Unvan
|Mahkeme Kararı
|Mustafa TURGUT – Silifke Belediye Başkanı
|TUTUKLANDI
|Sait OĞUZ – Silifke Spor Kulübü Başkanı
|TUTUKLANDI
|Ezgi Erdağ DEMİRTAŞ – Belediye Başkan Yardımcısı
|TUTUKLANDI
|Ersin SERVİ – Özel Kalem Müdürü
|TUTUKLANDI
|Erdoğan GÜRBÜZ – Ayniyat Müdürü
|TUTUKLANDI
|Erman Fatih KİRİŞÇİ – Festival İhaleleri Yüklenicisi
|TUTUKLANDI
|Osman YILMAZ – Mali Hizmetler Müdürü
|Mahkeme İşlemleri Devam Ediyor
|Şerife YÖRÜKÇÜ – Belediye Başkan Yardımcısı
|Mahkeme İşlemleri Devam Ediyor
|Turgut ONGUN – Makam Şoförü / Basın Birim Sorumlusu
|Mahkeme İşlemleri Devam Ediyor
|Vehbi TURGUT – Gıda Yiyecek İçecek Yüklenicisi
|Mahkeme İşlemleri Devam Ediyor
|Mert Devlet TURGUT – Zirai Ürünler Yüklenicisi
|Mahkeme İşlemleri Devam Ediyor
|Fikri ÖZ – Belediye Görevlisi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Bayram Ali BALCI - Belediye Görevlisi (İtirafçı)
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Esen Tuba TOL – Mimar
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Hasan Devrim SAVAR – İmar Müdürü Kardeşi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Bora TUĞAY - Matbaa İhaleleri Yüklenicisi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Aydın Anıl UĞUR – Taşıt İhaleleri Yüklenicisi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Emrah YILMAZ - Matbaa İhaleleri Yüklenicisi
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Durmuş BELEN – Festival İhalesi Firma Çalışanı
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Şeyma SAVAR DEMREN – İmar Müdürü
|Adli Kontrol Şartıyla Serbest
19 HAZİRAN ŞAFAK OPERASYONUNDA NELER ELE GEÇİRİLMİŞTİ?
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 19 Haziran 2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin evleri, iş yerleri, araçları, belediye binasındaki çalışma odaları, ilgili arşiv odaları ve Silifke Belediye Spor kulüp binası didik didik arandı. Yapılan aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen şu unsurlara el konuldu:
- 21 adet cep telefonu ve sim kart
- 7 adet hard disk, 6 adet laptop ve 9 adet flash bellek
- Destek Hizmetleri birimine ait ihale ve imar işleriyle ilgili muhtelif 3.200 adet evrak
- 11.500 Amerikan Doları nakit para
- 1 adet ruhsatsız av tüfeği
- Farklı firmalara ait kullanıma hazır sahte esnaf/firma kaşeleri
- Önceden kaşelenmiş ve mühürlenmiş, doğrudan temin ihalelerinde kullanılmak üzere hazır tutulan teklif zarfları ve teklif mektupları
Soruşturma kapsamında Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü dün gözaltına alınmıştı.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 17 şüpheli hakkında işlem yapılmasının ardından Yörükçü için de gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Yörükçü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü, Yörükçü'nün mahkemedeki işlemleri devam ediyor.