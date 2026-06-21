Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut cezaevine gönderildi! İtirafçı kurye her şeyi anlattı | Milyonluk usulsüzlük ağı çöktü

Şüpheli sıfatıyla konuşan Balcı, paravan matbaa ve reklam firmalarından kesilen hakedişlerin ardından yüz binlerce lira ve binlerce dolar nakit paranın kutular içerisinde taşındığını itiraf etti. HTS baz sinyalleri ve banka hesap hareketleri de bu itirafları tam olarak doğruladı.

Silifke Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü gözaltına alındı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

"BAĞIŞ YAPMAZSAN ÖDEMENİ ALAMAZSIN" TEHDİDİ

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, belediyede kurulan finansal baskı mekanizmasını gözler önüne serdi. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan belediye alımlarının yasal zorunluluk olmasına rağmen EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sistemine yüklenmediği saptandı.

İhale yüklenicilerinden Aydın Anıl Uğur, hak ettiği ödemeleri alabilmek için Özel Kalem Müdürü Ersin Servi tarafından "Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış ve ücretsiz araç tahsisi yapmazsan ödemeni alamazsın" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti.

Bir diğer şüpheli festival yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi ise normal maliyeti 1,5 milyon TL olan festival ihalesinin, doğrudan temin limitlerini aşmak amacıyla evrakta sahtecilikle 4,5 milyon TL'ye yükseltildiğini ve aradaki 3 milyon TL'lik hayali artışın peyderpey Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz'e motorla ofisine gelinerek elden ödendiğini itiraf etti. Kirişçi, tüm bu kurgunun Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Şüphelilerden taşıt ihalesi yüklenicisi Aydın Anıl Uğur, geciken ödemelerini talep etmek için gittiğinde Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin kendisini Başkan Turgut'un odasına geçtikten sonra "Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış ve ücretsiz bir araç tahsisi yapmazsan ödemeni alamazsın" diyerek açıkça tehdit ettiğini beyan etti.

SPOR KULÜBÜ PARAVAN OLARAK KULLANILMIŞ

Mali suçları araştıran ekiplerin incelemelerinde, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine maddi destek sağlamasının kanunen yasak olmasına rağmen, Silifke Belediye Spor Kulübü'nün paravan olarak kullanıldığı tespit edildi.

Belediye hesaplarından "Özel Talimat" ve "7001 nolu talimat" açıklamalarıyla kulüp hesaplarına usulsüz para aktarıldığı, bu paraların daha sonra şüpheliler arasında pay edildiği belirlendi.

İmar Müdürlüğü'nde ise vatandaşların imar işlemlerinin kasıtlı olarak zorlaştırıldığı, işlerinin çözülmesi karşılığında İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in kardeşi Hasan Savar'ın banka hesaplarına rüşvet parası yatırıldığı ve bu paraların Belediye Başkanı Turgut'a ulaştırıldığı saptandı.