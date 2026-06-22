Metroda 28 Şubat kafası! Başörtülülere "imha" isteyen Öncel'e ters kelepçeyle gözaltı | İfadesi ortaya çıktı
İstanbul'da kızını üniversite sınavına götürürken metroda yaşadığı bir tartışmanın ardından sosyal medya hesabından başörtülü kadınlara yönelik "imha edilsinler" şeklinde video paylaşan özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel yakalanarak gözaltına alındı. Öncel ifadesinde kıvırdı. Savcılık, şüphelinin sözlerini ifade özgürlüğü değil, açıkça şiddet ve nefret çağrısı olarak değerlendirerek, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da 48 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hatice Öncel, AYT sınavı günü metroda başörtülü bir kadınla tartıştıktan sonra TikTok'ta 'Bütün kapalılar imha edilsin' ifadelerini içeren video paylaştı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı ve Öncel gözaltına alındı.
- Savcılık, Öncel'in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek tutuklama talebinde bulundu.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayı kınadıklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.
- Öncel ifadesinde videoyu kişisel öfkeyle çektiğini, yanlış anlaşıldığını belirterek suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de toplumun inanç değerleriyle kavgalı karanlık zihniyet bir kez daha hortladı.
TİKTOK VİDEOSUNDA KAN DONDURAN İFADELER
Olay, 21 Haziran 2026 Pazar günü, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü AYT sınavı sabahında meydana geldi. İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, düşük gelirli bir özel güvenlik görevlisi olan 48 yaşındaki Hatice Öncel, kızını sınava yetiştirmek üzere metroya bindi.
Bulgurlu metro durağına geldiklerinde, inmek üzere kapıya yönelen Öncel ve kızı ile o sırada metroya binmek isteyen başörtülü bir kadın arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Öncel'in iddiasına göre, inenlere öncelik verilmesi gerektiğini söylemesine rağmen karşı taraf ısrarla içeri girmeye çalıştı ve yanındaki genç kız kendisine küfür etti. Sözde kısa süreli gerginliğin ardından kızını sınava bırakan Hatice Öncel, cep telefonuna sarıldı.28 Şubat zihniyeti hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı
"BAŞÖRTÜLÜLER İMHA EDİLSİN!"
Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra, kendisine cep telefonuyla video çeken Hatice Öncel, bu kaydı "@istanbuloncell" kullanıcı adlı TikTok hesabından paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, bu videodaki ifadeler kelimesi kelimesine yer aldı.
Videoda tartıştığı kişiyi hedef alarak başlayan Öncel, sözlerini bir anda tüm başörtülü kadınlara yönelterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir tane kapalı bir kadın bildiğin cahillik akıyor her yerinden yobaz... Bildiğim tek bir şey var bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şekilde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın... Kapalılar imha edilsin."
Bu nefret yüklü sözler kısa sürede sosyal medyada yayılarak infial oluşturdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığı skandal üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Hatice Öncel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.
Başlatılan soruşturma sonrası Hatice Öncel yakalanarak gözaltına alındı.
YANLIŞ ANLAŞILMIŞ
Gelen tepkiler ve başlatılan soruşturma üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı gün gözaltına alınan Hatice Öncel, emniyetteki ifadesinde videoyu çektiğini kabul etti.
Daha önce hiçbir adli sicil kaydı bulunmayan Öncel, sadece "kişisel tartışmanın verdiği öfkeyle bu videoyu çektiğini, görüntülerin bu kadar büyük kitlelere ulaşacağını tahmin etmediğini" savundu.
Videoyu kısa süre sonra sildiğini belirten şüpheli, "Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diliyorum" dedi.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hatice Öncel hakkında, savcılık tarafından tutuklama talep edildi.
Savcılığın sevk yazısında, "demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün temel olduğu ancak şüphelinin sözlerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği" vurgulandı.
Yazıda, "Kapalılar imha edilsin" cümlesinin soyut bir saygısızlığın çok ötesinde olduğu, ağır ve yoğun tarzda kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelik taşıdığı belirtildi.
Savcılık, bu ifadelerin hedef alınan kitleye karşı tasarlayarak zarar vermeye ve öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik psikolojik zemin oluşturduğunu kaydetti.
Şüphelinin kaçma şüphesi bulunduğu ve adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesi uyarınca tutuklanması istendi.
HAVUZ FAŞİZMİNİ DE SAVUNDU
Müslümanlara yönelik nefretini kusmaya devam eden şahıs, geçtiğimiz günlerde yaşanan başörtülü bir kadının havuza alınmaması skandalına da destek verdi.
Hatırlanacağı üzere 19 Haziran'da Mersin'de tesettür kıyafeti ve mayosu nedeniyle tatil için gittiği sitenin havuzuna alınmadığını iddia eden kadın, yönetim hakkında şikayette bulunarak hukuki mücadele başlatmıştı.
Kamusal alanda tesettürlü insanların varlığına tahammül edemedi. Havuz ve denizlere sadece bikiniyle girilebileceğini söyledi.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şöyle dedi:
Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.
'BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR İMHA EDİLSİN' DİYEN ŞAHSI KINIYORUZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Başörtülü kadınları hedef alarak "imha edilsin" ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır.
Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez.
Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Devam eden soruşturma kapsamında, "Kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.Başörtüsü provokasyonuna jet kelepçe!
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