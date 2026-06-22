ALLY for Future Kurucusu Dr. Esra Albayrak Batı'nın illüzyonunu bozdu! "Müslüman kadına biçilen rol hiç değişmedi"

Katılımcılar TBMM'yi ziyaret ederek Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ile görüşecek ve program sertifika töreni ile kültürel etkinliklerle sona erecek.

Programın açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İİT Sosyal İşler Direktörü Dr. Abdul Falilat Ajoke katılacak, yabancı büyükelçiler ve milletvekilleri de programa iştirak edecek.

ALLY for Future Kurucusu ve İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, Batı merkezli anlatıların Müslüman kadını ya kurtarılacak mağdur ya da suçlanacak anne olarak gördüğünü ve bu kolonyal bakışın hala devam ettiğini belirtti.

ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Dünyanın en zor şartlarında topluma liderlik eden kadınların dünyanın hakim liderlik anlatısında neredeyse hiç görülmediğine dikkati çeken, "Kadınları neden bu hakim anlatının içinde görmüyoruz?" sorusunu sormak zorunda olduklarını vurgulayan Esra Albayrak, bunun cevabının modern dünyanın kuruluşuna kadar uzandığını söyledi.

Kendileri dışındaki dünyayı keşfettiklerini söyleyenlerin, orada yaşayan halkların üzerine kendi haritalarını serdiklerini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu haritalar, yalnızca toprakları göstermiyordu hiç şüphesiz. Kimin merkez, kimin çevre olduğunu, kimin özne, kimin nesne olduğunu, kimin medeni, kimin ilkel sayılacağını bu haritalar belirliyordu. Kendilerini aklın ve uygarlığın sıfır noktasına yerleştirenler, herkesi bu merkeze uzaklığıyla tanımladılar.

Merkezden ne kadar uzaksanız o kadar eksik, o kadar tanımlanmaya muhtaç, kurtarılmaya da muhtaçsınız. Bu bakışın en net özetini Rudyard Kipling yapmıştır. Sömürgeciliğin adeta manifestosunu yazdığını söyleyebileceğimiz bu şair, yine tırnak içinde şair demek istiyorum, sömürgeleştirdikleri topraklarda yaşayanları yarı şeytan, yarı insan diye tarif etmişti.

Üzerinde biraz düşününce şunu fark ediyorsunuz: Şeytansa kontrol edilmeli bu insanlar. Eğer çocuksa bu insanlar terbiye edilmeli çünkü kendi başlarına düşünemezler, kendi iyiliklerini düşünemezler.

Her iki durumda da bu kendi adına konuşamayan insanlar, onun adına hep bir başkasının konuşmasına muhtaç görüldüler. Bunu, sıradan bir şiirsel söz oyunu olarak göremeyiz. Bir görme biçimiydi, bir eylem haritasıydı."

Albayrak, aradan bir asırdan fazla zaman geçtiğini, kelimelerin değiştiğini ama maalesef haritaların asılı kaldığını söyledi.