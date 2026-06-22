Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanında karşıladı.
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- Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
- Ziyaret kapsamında Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirilecek.
- Görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceği bildirildi.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
BAKAN GÜLER HAVALİMANINDA KARŞILADI
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı
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