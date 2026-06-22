Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de!

Görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirilecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceği bildirildi.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.