Haymana Belediye Başkanı Koç CHP'den istifa etti AK Parti'ye katıldı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye katıldı.
Hızlı Özet Göster
- Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
- Levent Koç 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,52 oy alarak Haymana Belediye Başkanı seçilmişti.
- Haymana, Ankara'da CHP'den ayrılan ikinci ilçe oldu.
- Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP'den ayrılmıştı.
- Koç, istifa öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçedeki afişlerini kaldırmıştı.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti.
Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'un rozetini AK Parti Ankara Teşkilat Buluşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Levent Koç, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,52 oyla seçilmişti.
LEVENT KOÇ KİMDİR
İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Levent Koç, 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimleri Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimi de alan Koç, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü görevlerini yaptı. Evli ve üç çocuk babası Levent Koç 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Haymana Belediye Başkanı seçildi.
CHP'den kopan Levent Koç, önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçedeki PR niteliğindeki izinsiz afişlerini kaldırmıştı.
CHP'li Bingöl'den İBB'ye Tuzla tepkisi
CHP'de mutlak kopuş öncesi son grup!