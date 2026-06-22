Şehir eşkıyalarına sıfır tolerans! Adalet Bakanlığından 81 ile 9 maddelik "Organize suç örgütleri" genelgesi

Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıkları kolluk birimleriyle 6 ayda bir koordinasyon toplantısı düzenleyecek ve her ayın 5'inde soruşturma istatistikleri Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne raporlanacak.

Adalet Bakanlığı, şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, sosyal medyada suç propagandası yapanlara ve vatandaşın huzuruna göz diken yapılara karşı 81 ilde bir hukuki savaş başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yeni ve kapsamlı genelgeyle, adli süreçlerin çok daha hızlı, etkin ve tavizsiz yürütülmesi için tüm savcılıklar harekete geçirildi.

UZMAN SAVCILAR SAHADA: BİRDEN FAZLA GÖREVLENDİRME YAPILABİLECEK

Yayımlanan yeni genelgeye göre şehirlerde yapılanan ve organize suç faaliyetleri yürüten yapılara yönelik tüm soruşturmalar, alanında uzmanlaşmış "Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" savcıları tarafından yürütülecek.

Soruşturmanın niteliği, genişliği ve karmaşıklığı göz önünde bulundurularak gerekli görülen dosyalarda birden fazla Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.

Emniyet ve jandarma gibi kolluk birimleriyle kesintisiz bir koordinasyon sağlanarak, koruma tedbirleri somut olayın özelliğine göre en etkin şekilde ve tereddüt edilmeksizin uygulanacak.