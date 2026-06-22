Şehir eşkıyalarına sıfır tolerans! Adalet Bakanlığından 81 ile 9 maddelik "Organize suç örgütleri" genelgesi
Adalet Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik adli süreçleri hızlandırmak ve etkinliği artırmak amacıyla 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" genelgesi gönderdi. Yeni düzenlemeyle birlikte uzman savcılar görevlendirilecek, çocukları suça sürükleyen çetelere en ağır yaptırımlar uygulanacak ve suç gelirleri ile kripto varlıklar tamamen kurutulacak.
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- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 81 ilde organize suç örgütleri ve şehir çetelerine karşı 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı genelge gönderdi.
- Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları soruşturmaları yürütecek ve gerektiğinde birden fazla Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.
- Suç örgütlerinin kripto varlık ticareti ve yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri gelirlere yönelik mali soruşturmalar eş zamanlı yürütülecek.
- Sosyal medyada suç propagandası yapan içeriklere 5651 sayılı kanun kapsamında erişim engeli getirilecek ve dijital çetelere yaptırım uygulanacak.
- Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıkları kolluk birimleriyle 6 ayda bir koordinasyon toplantısı düzenleyecek ve her ayın 5'inde soruşturma istatistikleri Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne raporlanacak.
Adalet Bakanlığı, şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, sosyal medyada suç propagandası yapanlara ve vatandaşın huzuruna göz diken yapılara karşı 81 ilde bir hukuki savaş başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yeni ve kapsamlı genelgeyle, adli süreçlerin çok daha hızlı, etkin ve tavizsiz yürütülmesi için tüm savcılıklar harekete geçirildi.
UZMAN SAVCILAR SAHADA: BİRDEN FAZLA GÖREVLENDİRME YAPILABİLECEK
Yayımlanan yeni genelgeye göre şehirlerde yapılanan ve organize suç faaliyetleri yürüten yapılara yönelik tüm soruşturmalar, alanında uzmanlaşmış "Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" savcıları tarafından yürütülecek.
Soruşturmanın niteliği, genişliği ve karmaşıklığı göz önünde bulundurularak gerekli görülen dosyalarda birden fazla Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.
Emniyet ve jandarma gibi kolluk birimleriyle kesintisiz bir koordinasyon sağlanarak, koruma tedbirleri somut olayın özelliğine göre en etkin şekilde ve tereddüt edilmeksizin uygulanacak.
KARA PARA, YASA DIŞI BAHİS VE KRİPTO VARLIKLARA EŞ ZAMANLI DARBE
Suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürmek ve üyelerini sistemde tutabilmek için başvurduğu organize finansal yöntemler mercek altına alınıyor. Çetelerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak amacıyla sıklıkla tercih ettiği kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlere karşı eş zamanlı mali soruşturmalar yürütülecek.
Cumhuriyet savcıları, öncül suçlarla koordineli bir şekilde çetelerin finansal kaynaklarına erişerek mal varlığı değerlerini donduracak adımları gecikmeksizin atacak.
SOSYAL MEDYADAKİ DİJİTAL ÇETELERE ANINDA ERİŞİM ENGELİ
Örgütlerin eleman temin etmek amacıyla suç dünyasını sempatik gösteren sosyal medya paylaşımlarına karşı adli yaptırımlar en sert şekilde uygulanacak.
İnternet ortamında yer alan suç propagandaları, korku salmaya yönelik tehdit dilleri ve çocukları suça yönlendiren içerikler 5651 sayılı kanun kapsamında derhal takibe alınacak. Kamu düzeninin korunması amacıyla bu yayınların içeriklerinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi işlemleri gecikmeksizin gerçekleştirilecek; dijital çetelere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek.
ÇOCUKLARI KULLANAN ÖRGÜTLERİN CEZASI ARTIRILACAK
Çocukları ve gençleri kendi saflarına çekmek için sözde güç ve parayı kullanan karanlık yapılara karşı hukuk düzeni en ağır yaptırımları öngörüyor. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması durumunda cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecek.
ESNAFA DEVLET GÜVENCESİ
Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafı ve vatandaşları haraca bağlamaya çalışan, yağma ve silahlı eylemlerle korkutmaya cüret eden yapılara karşı güvenli başvuru mekanizmaları etkinleştirilecek.
TANIK KORUMA KANUNU İŞLETİLECEK
Soruşturma süreçlerinde suç mağdurları ve tanıklara yönelik gizlilik ve etkin koruma tedbirleri devlet güvencesi altında olacak. 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'nda düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanmasında hiçbir tereddüt yaşanmayacak.
HER 6 AYDA BİR SAHADA SIKI TAKİP VE KOORDİNASYON
Mücadelenin sahadaki yansımaları kesintisiz olarak takip edilecek.
Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki örgütlü suçlar büroları, ilgili kolluk birimlerinin (Emniyet, Jandarma ve diğer ilgili kurumlar) katılımıyla en geç 6 ayda bir "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları" düzenleyecek.
Ayrıca adli süreçlerin hızlı ilerlemesi amacıyla her ayın en geç 5'inde soruşturma istatistikleri Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne raporlanacak. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla da medya iletişim büroları vasıtasıyla süreçler geciktirilmeden paylaşılacak
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İN KONUYA İLİŞKİN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIM
"Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın; sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz.
Devletimiz; her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edecektir."