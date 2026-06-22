CHP'deki iç savaş belediyelere sıçradı | CHP'li Bingöl'den İBB'ye sert tepki: 30 bin Tuzlalıyı evsiz bırakacaksınız

HAYAL KIRIKLIĞI

İmar planının yürürlüğe girmesine kısa süre kala yaşananlara dikkat çeken Bingöl, "30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"RAPORU İLK OKUDUĞUMDA ŞOK OLDUM"

Vatandaşın mağduriyetinin siyasetin üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Bu teftiş raporu geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapordur. Raporu ilk okuduğumda şok oldum. Çünkü 30 bin Tuzlalının sokağa atılması demek, 30 yıllık emeğiyle daire almış emekli komşularımızı ve bütün parasını o binanın altındaki dükkanın kira gelirinden sağlayan Tuzlalıları çaresiz bırakmak anlamına geliyor." sözlerini sarf etti.