CHP'deki iç savaş belediyelere sıçradı | CHP'li Bingöl'den İBB'ye sert tepki: 30 bin Tuzlalıyı evsiz bırakacaksınız
Koltuk savaşlarının pik yaptığı CHP’de büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında da kopukluk gün yüzüne çıkıyor. Tuzla’da 30 bin vatandaşı mülkiyetini kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakan İBB’ye, CHP’li ilçe Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl sert tepki gösterdi. Bingöl, İBB’nin hazırladığı teftiş raporu yüzünden 30 bin Tuzlalının evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. İBB’nin tutumunu hayal kırıklığı olarak nitelendiren Bingöl duruma isyan etti. Dün de başkentte CHP’li Haymana Belediyesi, Mansur Yavaş’ın izinsiz astırdığı afişleri toplatmıştı. Haymana Belediye Başkanı Koç daha sonra CHP'den istifa etmişti.
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- Tuzla Belediye Başkanı CHP'li Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı teftiş raporunun yaklaşık 30 bin Tuzlalının evsiz kalmasına ve mülkiyetini kaybetmesine yol açabileceğini açıkladı.
- Haymana Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçede astırdığı tanıtım afişlerini izinsiz olduğu gerekçesiyle gece yarısı zabıta ekipleriyle söktürdü.
- Bingöl, İBB'nin teftiş raporunun geri dönülemez yıkım kararlarını tetiklediğini ve imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala bu durumun yaşandığını belirtti.
- Haymana Belediye Başkanı CHP'li Levent Koç'un talimatıyla gerçekleştirilen afiş kaldırma işleminin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Haymana'ya yapılacak yardımların araştırılması önergesinin ardından geldiği kaydedildi.
- CHP'de parti yönetimindeki krizlerin belediyelere de sıçradığı, İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yetki ve koordinasyon krizleri yaşandığı bildirildi.
CHP'de parti yönetimindeki krizlerin benzeri belediyelere de sıçradı. Türkiye'nin en büyük iki metropolünde CHP yönetimindeki ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında birbiri ardına yetki ve koordinasyon krizleri patlak verdi.
TUZLALININ EVİNİ BARKINI YIKACAK KARAR
İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaşadıkları yetki uyuşmazlığına sert tepki gösterdi. Yaklaşık 30 bin Tuzlalının evsiz kalma ve mülkiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten CHP'li Bingöl, İBB tarafından hazırlanan teftiş raporunun geri dönülemez yıkım kararlarını tetiklediğini söyledi.CHP'li Eren Ali Bingöl'den İBB'ye sert imar tepkisi
Geçmiş dönemde yapılan yanlışların yükünün kendi omuzlarına yüklendiğini anlatan Bingöl, "Maalesef hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. Konu devletin üst mercilerinde çözülmeyen, bizim üzerimize kalmış oldu. Geçmiş dönemde yapılmış yanlış ve 30 bin Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz bir işin yükü omzumuza yüklendi." dedi.
HAYAL KIRIKLIĞI
İmar planının yürürlüğe girmesine kısa süre kala yaşananlara dikkat çeken Bingöl, "30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
"RAPORU İLK OKUDUĞUMDA ŞOK OLDUM"
Vatandaşın mağduriyetinin siyasetin üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Bu teftiş raporu geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapordur. Raporu ilk okuduğumda şok oldum. Çünkü 30 bin Tuzlalının sokağa atılması demek, 30 yıllık emeğiyle daire almış emekli komşularımızı ve bütün parasını o binanın altındaki dükkanın kira gelirinden sağlayan Tuzlalıları çaresiz bırakmak anlamına geliyor." sözlerini sarf etti.
HAYMANA'DA YAVAŞ'IN AFİŞLERİNE MAKAS
CHP'li belediyeler arasındaki diğer kriz başkent Ankara'da gün yüzüne çıktı.
Haymana Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçedeki tanıtım afişlerini gece yarısı operasyonuyla söktü.
Yavaş'ın Haymana'da astırdığı pankartların, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un talimatıyla kaldırıldığı belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin astırdığı afişlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince toplandığı bildirildi.
Gerilimin perde arkasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Haymana Belediyesine yapılacak yardımların araştırılmasına yönelik önergenin yattığı kaydedildi.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç bugün ise CHP'den istifa etti.