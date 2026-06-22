İşkenceler Erhan Karaal’ın ifadesinde! "İmamoğlu'nun kasasısın" deyip 500 kilo altın istediler | 8 fotoğraftan teşhis etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın, Maltepe’deki evinin önünde kendilerini polis olarak tanıtan silahlı ve telsizli şahıslar tarafından kaçırıldığı olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde dehşet anlarını anlatan Karaal, saldırganların kendisini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın "kasası" olmakla suçladığını, önce 300 kilo, ardından Erzincan’da saklandığı öne sürülen 500 kilo altının yerini söylemesi için günlerce sopalar ve demirlerle darbedilip tırnaklarının çekildiğini öne sürdü.
Hızlı Özet Göster
- İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce zorla araca bindirilip kaçırıldığını bildirdi.
- Karaal, sarnıç benzeri bir yerde sopa ve demirlerle dövüldüğünü, tırnaklarının çekildiğini ve şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın talep ettiğini söyledi.
- Şüpheliler Karaal'ı Ekrem İmamoğlu ve eski İBB müdürü Serdal Taşkın'ın kasası olmakla suçladı ve Erzincan'da saklanan 500 kilo altın iddiasıyla işkenceye devam etti.
- Karaal, polis operasyonuyla kurtarıldığını ve kendisine gösterilen fotoğraflardan bazı şüphelileri teşhis ettiğini ifade etti.
- Karaal, İBB soruşturmaları kapsamında 11 dosyada tutuksuz sanık olarak yargılandığını ve Mali İşler, Bütçe ve Ticaret birimlerinde vekâleten genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti.
İBB'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce zorla araca bindirildiğini, araçtan araca taşındığını, sarnıç benzeri bir yerde darbedildiğini ve kendisinden "300 kilo altın" istendiğini söyledi.
Karaal, saldırganların kendisini "Ekrem İmamoğlu'nun ve eski İBB müdürü Serdal Taşkın'ın kasası" olmakla suçladığını, daha sonra "Erzincan'da saklanan 500 kilo altın" iddiasıyla işkenceye devam ettiklerini anlattı.
İstanbul Maltepe'de kaçırıldıktan sonra polis operasyonuyla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İstanbul'da İBB Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın müşteki sıfatıyla verdiği ifade, organize bir kaçırma ve işkence iddiasını ortaya çıkardı. Karaal, olay günü Silivri'deki duruşmaya katıldıktan sonra Maltepe'deki evine döndüğünü, daha sonra kayınvalidesini ziyaret edip tekrar evine geldiği sırada saldırıya uğradığını anlattı.
Karaal'ın ifadesine göre, evinin önünde yolu kesilen Karaal'a yaklaşan kişiler kendilerini polis olarak tanıttı ve "Seni Vatan Emniyet'e götüreceğiz" diyerek zorla bir araca bindirdi.
Başının sürekli bacaklarının arasına bastırıldığını belirten Karaal, kaçırıldığı süre boyunca birçok kez araç değiştirdiğini ve bu nedenle nerelere götürüldüğünü anlayamadığını söyledi.
Araçlarda bulunan bazı kişilerin Kürtçe konuştuğunu, bir sürücünün ise Iraklı olduğunu söylediğini aktaran Karaal, kaçırıldığı sırada iki kez Avrasya Tüneli'nden geçirildiğini, bunu tünelde yapılan sesli anonslardan anladığını ifade etti.
Karaal'ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise götürüldüğünü söylediği sarnıç benzeri yerde yaşananlar oldu.
500 KİLO ALTIN
Burada yaklaşık 7-8 kişinin bulunduğunu belirten Karaal, gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığını, ardından sopalarla darbedildiğini anlattı.
Şüphelilerin kendisini eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın'ın ve tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olmakla suçladıklarını öne süren Karaal, kendisinden önce 300 kilo altın istendiğini söyledi.
Böyle bir paraya sahip olmadığını söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini belirten Karaal, saldırganların daha sonra Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığını iddia ettikleri 500 kilo altını da talep ettiklerini ifade etti. Karaal, şüphelilerin kendisine "O parayı vereceksin" diyerek darbetmeye devam ettiklerini anlattı.
"ÇOCUKLARIM İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARAYI TEKLİF ETTİM"
İfadesinde yaşadığı baskıyı anlatan Karaal, saldırganlara çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı vermeyi teklif ettiğini ancak bunun da kabul edilmediğini söyledi. Karaal, şüphelilerin kendi aralarında "Bilgisayar getirelim, parayı hesabımıza aktarsın" şeklinde konuştuklarını ancak daha sonra bu fikirden vazgeçtiklerini anlattı.
"TIRNAKLARIMI ÇEKTİLER"
Karaal, daha sonra başka bir noktaya götürüldüğünü ve burayı "lağım gibi bir yer" olarak tarif etti. Burada da darbedildiğini belirten Karaal, gözleri ve elleri bağlandıktan sonra bir aracın bagajına konulduğunu söyledi.
Alıkonulduğu süre boyunca sopa ve demirlerle dövüldüğünü, tırnaklarının çekildiğini öne süren Karaal, saldırganların çoğu zaman yüzlerini kapattıklarını ancak bazılarını teşhis edebileceğini beyan etti.
Polis tarafından gösterilen fotoğraflar arasında bazı kişileri kaçırılma anında ve alıkonulduğu yerde gördüğünü söyleyen Karaal, olayda yaklaşık 10 kişilik bir grubun yer aldığını düşündüğünü ifade etti.
8 FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ, BAZILARINI TEŞHİS ETTİ
İfade sırasında Karaal'a olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bazı kişilere ait fotoğraflar gösterildi. Karaal, ilk fotoğraftaki kişinin kaçırılma anında yolunu kesen ve kendisine polis olduğunu söyleyerek araca sokan kişilerden biri olduğunu, aynı şahsı sarnıç benzeri yerde de gördüğünü söyledi.
İkinci fotoğraftaki kişinin de kaçırılma anında bulunan ve kendisine polis olduğunu söyleyen kişilerden biri olduğunu, bu şahsı da götürüldüğü yerde gördüğünü ifade etti. Karaal, diğer bazı fotoğraflardaki şahısları da alıkonulduğu süre içinde gördüğünü hatırladığını, ancak nerede gördüğünü net olarak bilmediğini anlattı.
Bazı fotoğraflardaki kişileri ise İBB ile taşeron temizlik işleri kapsamında veya İBB çalışanı olmaları nedeniyle tanıdığını, bu kişilerle husumetinin bulunmadığını, kaçırılma olayıyla ilgileri olup olmadığını bilmediğini söyledi.
Şüphelilerin sürekli telefonda başka kişilerle de konuştuklarını belirten Karaal, konuşmaların bir kısmının Kürtçe yapıldığını, bu nedenle ne konuştuklarını anlamadığını; ancak konuşmaların kendi durumuyla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.
"BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ, POLİSLER GELDİĞİ İÇİN YAPAMADILAR"
Karaal'ın ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri de olayın sonuna ilişkin oldu. Müşteki, şüphelilerin en son kendisini öldüreceğini, ancak polislerin gelmesi nedeniyle bunu yapamadıklarını söyledi. Karaal, kendisini kaçıran, bu işe aracılık eden ve olaydan haberi olup adli makamlara bildirmeyen tüm kişilerden şikâyetçi olduğunu beyan etti.
İBB SORUŞTURMALARINDA 11 DOSYADA TUTUKSUZ SANIK
Karaal ifadesinde, 2019 yılında İBB'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başladığını, İBB soruşturmaları nedeniyle bir müdürün tutuklanmasının ardından Mali İşler, Satın Alma ve Ticaret birimlerinde vekâleten genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildiğini anlattı. Halen İdari İşler, Mali, Bütçe ve Ticaret birimlerinin vekâleten genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyen Karaal, İBB soruşturmaları kapsamında komisyon üyeliği yapması nedeniyle 11 dosyada tutuksuz sanık olarak yargılandığını da ifade etti.
Karaal, İBB'de çalıştığı süre boyunca kendisine doğrudan veya aracı üzerinden rüşvet teklif edilmediğini, kimseyle husumetinin bulunmadığını da beyan etti.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Erhan Karaal'ın şikâyeti üzerine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasıyla yürütülen soruşturmada, kaçırma olayına karıştığı değerlendirilen kişi veya kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayın, Karaal'ın ifadesinde yer alan "300 kilo altın", "500 kilo altın", "İBB kasası" ve "işkence" iddiaları nedeniyle çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.