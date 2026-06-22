İşkenceler Erhan Karaal’ın ifadesinde! "İmamoğlu'nun kasasısın" deyip 500 kilo altın istediler | 8 fotoğraftan teşhis etti

Karaal, İBB soruşturmaları kapsamında 11 dosyada tutuksuz sanık olarak yargılandığını ve Mali İşler, Bütçe ve Ticaret birimlerinde vekâleten genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti.

Karaal, polis operasyonuyla kurtarıldığını ve kendisine gösterilen fotoğraflardan bazı şüphelileri teşhis ettiğini ifade etti.

Şüpheliler Karaal'ı Ekrem İmamoğlu ve eski İBB müdürü Serdal Taşkın'ın kasası olmakla suçladı ve Erzincan'da saklanan 500 kilo altın iddiasıyla işkenceye devam etti.

Karaal, sarnıç benzeri bir yerde sopa ve demirlerle dövüldüğünü, tırnaklarının çekildiğini ve şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın talep ettiğini söyledi.

Karaal, saldırganların kendisini "Ekrem İmamoğlu'nun ve eski İBB müdürü Serdal Taşkın'ın kasası" olmakla suçladığını, daha sonra "Erzincan'da saklanan 500 kilo altın" iddiasıyla işkenceye devam ettiklerini anlattı.

İBB'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce zorla araca bindirildiğini, araçtan araca taşındığını, sarnıç benzeri bir yerde darbedildiğini ve kendisinden "300 kilo altın" istendiğini söyledi.

Başının sürekli bacaklarının arasına bastırıldığını belirten Karaal, kaçırıldığı süre boyunca birçok kez araç değiştirdiğini ve bu nedenle nerelere götürüldüğünü anlayamadığını söyledi.

Karaal'ın ifadesine göre, evinin önünde yolu kesilen Karaal'a yaklaşan kişiler kendilerini polis olarak tanıttı ve "Seni Vatan Emniyet'e götüreceğiz" diyerek zorla bir araca bindirdi.

İstanbul'da İBB Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın müşteki sıfatıyla verdiği ifade , organize bir kaçırma ve işkence iddiasını ortaya çıkardı. Karaal, olay günü Silivri'deki duruşmaya katıldıktan sonra Maltepe'deki evine döndüğünü, daha sonra kayınvalidesini ziyaret edip tekrar evine geldiği sırada saldırıya uğradığını anlattı.

Araçlarda bulunan bazı kişilerin Kürtçe konuştuğunu, bir sürücünün ise Iraklı olduğunu söylediğini aktaran Karaal, kaçırıldığı sırada iki kez Avrasya Tüneli'nden geçirildiğini, bunu tünelde yapılan sesli anonslardan anladığını ifade etti.

Karaal'ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise götürüldüğünü söylediği sarnıç benzeri yerde yaşananlar oldu.