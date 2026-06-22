Kubilay Kaan Kundakçı davası: Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı | Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında ne dedi?
Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği cinayette hesap vakti geldi. Olayda tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Aylık gelirini açıklayan ve duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaattin beni VİP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi" diye konuştu.
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- Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması Kartal Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
- Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu almaya gittiğini, arbede sırasında silahın patladığını ancak kime ateş ettiğini anlamadığını söyledi.
- Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan ayrıldıktan sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını ve olay sırasında Alaattin'in ilk defa silah taşıdığını gördüğünü belirtti.
- Duruşma öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı ve Kundakçı ailesi Canbay'ın Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu.
- Olay 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önünde meydana geldi ve çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin saldırısında Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.
Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor.
Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben arabayı verdim akşamında biz Aleyna ile bulaşacaktık. Benim şahsi binek aracıma sığmayacağını düşündüm.
Babamın arabası Vito ile gidebileceğimi söyledi. Müzik stüdyosunun olduğu sokağa girdik. Beyaz bir otomobil vardı. Aracı görünce Aleyna panikledi. Ben de araçtan indim, yüzük parmağımdan aracın ön kapısına vurdum ve içeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler, ben tek elimle mücadele ediyordum.
Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlamadım. Şahıs beni içeri çektiği zaman bacağının arasında parlak birşey gördüm. Sonrasında Vito'ya bindik Mustafa bey ve Aleyna ile, sonra Aleyna'ya Mert'i aramasını söyledim.
Birşey olduysa ambulansı arasınlar diye. Ben olayın şokuyla ne olduğunu anlamadım. Babam yurtdışında olduğu için onun yakını olan Metin amcama gittim, metin amcama Aleyna ile gittik. AVM'ye gittik daha sonrasında Aksaray'a gittik, Engin Abi ile daha sonra başka bir AVM'ye gittik.
Bir sonraki gün zaten polisler bizi aldı. Aleyna bizden Metin amcama gittikten sonra bizden ayrıldı. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum.
Silah taşıdığımı sadece Mustafa Bey bilir, silahım hep torpido da duruyor. Zaten buradan gidelim tehlikeli olabilir dedi. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım" dedi.
"ALAATTİN'İN İLK DEFA SİLAH TAŞIDIĞINI GÖRDÜM"
Kalaycıoğlu "Sayın hakim ben biraz detaylı konuşmak istiyorum. Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık.
O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Yalçın bir önceki konuşmada 'Canbay çok kötü' dedi, ikinci konuşmada telefonu aldı ve 'Hayatında biri varsa kendimi öldüreceğim' dedi.
Ben de korktum, 'Hayatımda kimse yok' dedim onu sakinleştirmek istedim. Daha sonra aracın içerisindeyken Yalçın aradı, 'Stüdyoya dön' dedi ben de dönmeyeceğimi söyledim, yemek yemeğe gittik biz. Yemekteyken üstü kapalı şekilde Alaattin'e söyledim. Anneme de söyledim Yalçın ve Kubilay'ın bizi barıştırmak için geldiğini söyledim, bana 'Gel' dedi.
Olay anında ben ilk defa Alattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşandı.
Daha sonra Alaattin beni vıp araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Sonra 'Bertin'i aradım ambulans çağır ya da ben çağıracağım' dedim. Sonra bir daha Bertin'i aradım 'Bana birşey olmadığını söyle' dedim o da bana 'Bir kişi yerde yatıyor' dedi.
Bertin beni anneme bıraktı, daha sonra polisler geldi. Telefonumu kapatmadım, telefonumdan hiçbirşey silmedim" diye konuştu.
300 BİN TL GELİR
Ayrıca kimlik bilgilerinin alınması sırasında Aleyna Kalaycıoğlu, mahkemeye aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu bildirdi.
'NEDEN OĞLUMA "AYAKÇI" DEDİN'
Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır" dedi.
Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma ayakçı dedin" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi. Baba Cemil Kundakçı se Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim" dedi.
'KİMİN SİLAHININ PATLADIĞINI GÖREMEDİM'
Tutuklu sanık Mustafa Recep savunmasında, " Ben o gece evimdeydim ailemle birlikte oturuyordum. Alaattin bey mesaj attı, 'Abi rica etsem aracımı alır mısınız' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, bana anahtarı verdiler. Hüseyin Bey ile Vito ile gittik, dar bir sokağa girdi biz de girdik, durduk patronum olduğu için arkasındaydım zaten hep böyle. Alaattin Bey indi kapıya tıkladı, sonra kapı açıldı, Alaattin Beyi içeri çekti biz de arkasındaydık, daha sonra arbede oldu, silah patladı, kimin silahının patladığını görmedim, panik halinde oradan nasıl çıktığımı bilmiyorum " dedi.
'ARBEDE YAŞANDI'
Tutuklu sanık Hüseyin Avcı ise savunmasında, "Alaattin Bey aradı 'Benim araç Ataşehir'den araç alınacak onu alır mısın' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'Taksiyle mi gideceğim' dedim 'Yok Mustafa ile Vito ile gideceksiniz' dedi, 'Tamam' dedim. Daha sonra sokağa geldiğimizde Mustafa abi aracın çakarlarını açtı bizi fark etsinler diye, daha sonra beyaz otomobili gördüm, daha sonra Alaattin Bey araca yaklaştı, sonra arbede yaşandı, panik olduk ve aracı geri geri sokaktan çıktık" diye konuştu
KUNDAKÇI'NIN YAKINLARINDAN RAPÇİ CANBAY'A TEPKİ
Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan Kundakçı'nın yakınları, Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını belirterek, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.
CANBAY'IN ARKADAŞLARI İLE GAZETECİLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI
Duruşma öncesinde adliye koridorlarında yaşanan gerginlik görüntülenirken, gazeteciler ile Vahap Canbay'ın arkadaşları arasında tartışma çıktı. Basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bazı kişiler, gazetecilere hakaret ederek üzerlerine yürüdü. Adliyedeki güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.
ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA TEPKİ
Cinayetin ardından kızı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu da duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kalaycıoğlu'na, Kundakçı ailesine destek vermek için adliyede bulunan bazı kişiler tepki gösterdi.
CANBAY'IN AÇIKLAMASI
Olayla ilgili tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez mahkeme önüne çıkarken, Kundakçı'nın yakın dostu rapçi Canbay'ın adliye önünde yaptığı açıklamalar gündem oldu.
"SÜREKLİ ÖĞÜRÜYORUM"
Canbay, yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirerek, "Bu sabah hiç olmaması gerektiği gibi uyandım. Aşırı kötü bir psikoloji halindeyim. Sürekli öğürüyorum. Midem bulanıyor. Allah büyük" ifadelerini kullandı. Canbay'ın sözleri, İhsan Yalçın'ın paylaştığı videoda yer aldı.
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