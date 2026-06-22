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CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı. Bu toplantıda Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.

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CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru-1

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.

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CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru-3 CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru-4 CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru-5
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