CHP'de "grup" krizinde yeni raund! Özgür Özel'den başvuru
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı. Bu toplantıda Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.
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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.
Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.
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