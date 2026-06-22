Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi

Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.

Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında geliştirmek istediklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek sürecin barışla sonuçlanması için destek sağlayacaklarını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.