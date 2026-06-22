Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon temasında bulunan Başkan Erdoğan Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Erdoğan, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek sürecin barışla sonuçlanması için destek sağlayacaklarını ifade etti.
- Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.
- Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında geliştirmek istediklerini belirtti.
- Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü.
ABD-İRAN MUTABAKATI MEMNUNİYET VERİCİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.
IRAK BAŞBAKANI'NA TÜRKİYE DAVETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.
Başkan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.