Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: Adayımız Başkan Erdoğan'dır

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamp formatımızın geleneksel unsurları var. Aynı zamanda hem genel başkan yardımcılarımızın hem de bakanlarımızın katılacağı ortamlarda iç ve dış siyasete dair onlarca başlığın ele alınacağı yoğun bir istişare süreci olacak. Her zamanki gibi kampımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın tarihi konuşmasıyla başlayacak. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep birlikte göreceğiz.

Bugünkü MKYK toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Bey'in kapsamlı bir sunumu da yer alıyor. Dünyadaki gelişmelerden yapay zekâya, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren pek çok başlık bulunuyor.

Kendileri bu konulara ilişkin anlamlı ve değerli bir sunum gerçekleştiriyor. MKYK'mız bu sunumu da değerlendirdikten sonra her zaman olduğu gibi Meclis çalışmalarının değerlendirilmesi yapılacak. Ardından önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarımız sürdürülecek.

Yoğun bir yaz dönemi bizi bekliyor. NATO Zirvesi var. 15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi anacağız. Şükranlarımızla birlikte, rahmetle andığımız kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi o direniş gününde bir kez daha minnetle selamlayacağız. Bunun hem devlet boyutuyla hem siyaset boyutuyla hem de parti boyutuyla çok yönlü şekilde değerlendirileceğini ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtmiştim.

Yine biliyorsunuz, iklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Bunun gibi pek çok başlıkla birlikte Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne kadar ve sonrasına uzanan yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor. Bütün bunları tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.