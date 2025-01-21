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Fırtına değil kasırga: Trabzonspor, Sivas'ı 4 golle geçti!

Maça müthiş başlayan Fırtına; Batagov, Banza ve Ozan’la 31’de 3-0’ı yakaladı. 49’da Banza ile penaltı kaçıran Karadeniz ekibi Lundstram’ın 86’da attığı şık golle 4 farklı bir zafer kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Fırtına değil kasırga: Trabzonspor, Sivas’ı 4 golle geçti!

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    Fırtına gümbür gümbür. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u farklı geçen Trabzonspor dün de Sivasspor'u 4-0 yenerek arka arkaya 2. kez kazandı. 6'da Ozan'ın aşırttığı topa hareketlenen Batagov kafa vuruşuyla Bordo- Mavililer'i 1-0 öne geçirdi.

    Golden sonra baskısını artıran Karadeniz ekibi 13'te Banza'nın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 25'te Manaj'ın kullandığı frikikte Batagov'dan seken topu Uğurcan kornere çeldi. 31'de Visca'nın pasında Ozan yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı. İlk devre bu skorla sona erdi. Trabzonspor 46'da Visca'nın düşürülmesiyle bir penaltı kazandı.

    Penaltıyı 49'da kullanan Banza'nın vuruşunda Nikolic ayağıyla topu çıkardı. 62'de Visca'nın vuruşunda top direkten döndü. 86'da bu kez Lundstram şık bir vuruşla skoru 4-0 yaptı. Trabzonspor böylece karşılaşmayı 4-0 kazandı.

    EDIN VISCA DALYA DEDİ
    Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkan Edin Visca 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu maçtan sonra, "Trabzon taraftarına söz veriyorum. Artık bir Trabzonlu gibi Visca izleyecekler" diye konuştu.

    KEŞKE PENALTI POZİSYONU OLMASAYDI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı sonrası 2.yarının başındaki penaltı pozisyonuna değinerek, "Bu pozisyon birtakım anlayışlarımızı yıktı. Keşke o pozisyon olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında penaltıyı kullanmak için gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız" diye konuştu.

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