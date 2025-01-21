Fener’in gözü Ahmetcan Kaplan’da!

Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Diego Carlos'ta mutlu sona ulaşan Kanarya'da bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan. Ajax'ın 2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin radarında.

Sarı-Lacivertli yönetim, 22 yaşındaki stoperin durumunu sordu. Öte yandan Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satması durumunda Trabzonspor'un genç defansıntransferinden %15 pay alacağı biliniyor.