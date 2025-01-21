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Fener'in gözü Ahmetcan Kaplan'da!

Stoper harekatı hız kesmiyor. Fenerbahçe, Ajax’a Ahmetcan’ın durumunu sordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Fener’in gözü Ahmetcan Kaplan’da!

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    Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Diego Carlos'ta mutlu sona ulaşan Kanarya'da bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan. Ajax'ın 2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin radarında.

    Sarı-Lacivertli yönetim, 22 yaşındaki stoperin durumunu sordu. Öte yandan Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satması durumunda Trabzonspor'un genç defansıntransferinden %15 pay alacağı biliniyor.

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