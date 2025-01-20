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Galatasaray'da Asensio iddiası!

Milan Skriniar transferi için PSG ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Fransız medyasına göre, PSG'nin yıldızı Marco Asensio'yu da transfer hedefleri arasına aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Galatasaray’da Asensio iddiası!

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    Slovak stoper Milan Skriniar için Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile anlaştığı öne sürülürken Fransız medyası farklı bir transfer gelişmesini duyurdu. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın PSG forması giyen Marco Asensio'yu da listesine eklediği iddia ediliyor. Skriniar görüşmelerinde Asensio'nun durumunun sorulduğu belirtildi.

    Fransız takımının İspanyol yıldızı kadroda düşünmediği biliniyor. Hem santrfor hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 21 kupa kazandı ve Real Madrid formasıyla büyük başarılara imza attı.

    Milli formayı da 38 kez giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor. PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Asensio, kalitesiyle diğer kulüplerin radarında.

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