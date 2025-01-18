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Kartal'ın konuğu Samsunspor!

Siyah-Beyazlılar, bugün Süper Lig’in flaş ekibi Samsunspor’u konuk edecek. Maç saat 19.00’da start alacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Kartal’ın konuğu Samsunspor!

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    Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

    18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kartal, son 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 maçtan ise puansız ayrıldı.

    SARI ALARM!
    Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Al- Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde Antalya'ya karşı forma giyemeyecek.

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