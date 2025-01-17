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Wilfried Zaha Charlotte'a gidiyor!

Lyon’a kiralık verilen yıldız futbolcu bugün Charlotte’ye imza atmak üzere yola çıkacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Wilfried Zaha Charlotte’a gidiyor!

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    Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan ve Fransa'da tutunamayan Wilfried Zaha MLS ekibi Charlotte'ye imza atmak için yola çıkacağı öğrenildi.

    Zaha'dan memnun olmayan Lyon, bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusunu kış transfer döneminde elinden çıkarmanın yollarını arıyordu. Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, ancak 1 asistlik katkı verdi.

    Galatasaray formasıyla 43 maçta forma giyen Zaha, 10 gol ve 5 asist üretti. Fildişili futbolcu son dönemdeki kötü performansı nedeniyle sürekli eleştiriler alıyordu.

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