Mert Günok imzaya yakın!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iç transferde de önemli bir hamle yapmak üzere. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 35 yaşındaki kalecisi Mert Günok'un kontratını uzatmak için milli file bekçisi ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde deneyimli eldiven ile 2 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor. Mert'in de futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediği için yapılan görüşmelerin çabuk sonuçlandığı da gelen haberler arasında.

Deneyimli eldiven bu sezon takımın kötü gidişine rağmen yaptığı kurtarışlarla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Mert bu sezon 24 maçta 2160 dakika süre aldı. Başarı kaleci söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 30 gol görürken 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.