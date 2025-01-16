Nottingham Forest-Liverpool mücadelesi nefes kesti!

İngiltere Premier Lig'de önceki gün oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçı adeta nefesleri kesti. Nottingham Forest- Liverpool maçında top 61 dakika oyunda kaldı. Lider Liverpool geriyi düştüğü maçta 1 puanı Jota ile kurtardı. Liverpool, 52 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. 23 şut attı ama 3 puanı alamadı. Oyun hızı izleyenlerin başını döndürdü. Futbolseverler heyecandan nefessiz kalırken, sahada mücadele eden oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'deki dev heyecana futbolseverler kayıtsız kalamadı ve sosyal medyadan, "Nottingham- Liverpool maçında izlediğimiz futbol ise bizim ligimizdeki ne! Premier Lig'deki yıldızlar maaşlarının sonuna kadar hakkını veriyor. Onları izlemek büyük keyif" yorumlarında bulundular. Konyaspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre 49.3 dakika idi. Başakşehir- Galatasaray karşılaşmasında ise top 45.5 dakikada sahada kaldı.

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