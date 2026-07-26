Yeni Parti'nin vitrin oyunu! Özgür Özel rüşvet iddialarıyla anılan 4 ismi PM dışında bıraktı
Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, CHP’deyken savunduğu isimleri tasfiye etti; rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adları geçen Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer yeni Parti Meclisi’nin dışında kaldı. Özel’in "değişim" sözüne rağmen yönetim kadrosuna 5 dönemdir koltukta oturan isimleri doldurması ise "eski siyaset" eleştirilerine neden oldu.
CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, Yeni Parti'yi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı Parti Meclisi'ne (PM) sokmadı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN VİTRİN PLANI
Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu. Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da PM'ye alınmadı. İddianamede, Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen Milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu.
'DEĞİŞİM' DEDİ KOLTUKÇULARI DOLDURDU
Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Bülent Tezcan ile Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal ise 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. 'Değişim' iddiasıyla yola çıkan Özel'in, yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle 'yeni siyaset' vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
Haber: Murathan YILDIRIM
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