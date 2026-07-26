Kılıçdaroğlu’nun eski vekilleri şimdi yeni Parti’nin kurucu kadrosunda. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)



ÖZGÜR ÖZEL'İN VİTRİN PLANI



Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu. Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.