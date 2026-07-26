Temmuz ayının son günlerinde Türkiye iki farklı hava olayını bir arada yaşıyor. Pazar günü İstanbul dahil birçok kuzey ilinde yağış ve serinleme görülürken, hafta ilerledikçe sıcaklıklar ülke genelinde 5 ila 8 derece birden artıyor. İstanbul'da Pazar günü 26 derece olan hava sıcaklığı, Salı günü 32 dereceye kadar çıkarak nemle birlikte bunaltıcı bir hal alacak. İşte 26 Temmuz 2026 il il hava durumu haritası...

ʺMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 ili kapsayan sarı kodlu uyarı haritasını paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ Amasya Artvin Giresun Kastamonu Ordu Rize Samsun Tokat Trabzon

26 TEMMUZ PAZAR: KUZEYDE SAĞANAK, GÜNEYDE GÜNEŞ

Haftanın son gününde Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri yağışlı bir havanın etkisinde kalıyor.

Yağmurlu İller: İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Samsun ve Erzurum çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.

İstanbul: Megakentte hava yağışlı ve serin; sıcaklık en yüksek 26, en düşük 17 derece.

En Sıcak Yer: Yağışın uğramadığı güney hattında termometreler yüksek seyrediyor. Antalya ve Şanlıurfa 37 derece ile günün en sıcak illeri olarak öne çıkıyor.

27 TEMMUZ PAZARTESİ: YAĞIŞ ÇEKİLİYOR, SICAKLIK ARTIYOR

Haftanın ilk iş gününde yağışlı hava etkisini büyük oranda kaybederek sadece Doğu Karadeniz'in en uç noktaları ile Edirne çevresinde kalıyor.

Yağmurlu İller: Edirne, Artvin ve Ardahan çevresinde yerel yağışlar bekleniyor.

İstanbul: Yağmur yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklık 3 derece artarak 29 dereceye yükseliyor.

En Sıcak Yer: Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar tırmanışa geçiyor. Diyarbakır ve Aydın 39 derece ile kavrulurken, Şanlıurfa ve Mardin 38 dereceyi görüyor.

Pazartesi günü yağışlar etkisini kaybederken, hava sıcaklıkları hızla yükselerek Ege ve Güneydoğu'da 39 dereceyi bulacak.

28 TEMMUZ SALI: REKOR SICAKLIKLAR KAPIDA

Salı günü itibarıyla ülke genelinde "eyyam-ı bahur" sıcaklarını andıran bir tablo hakim oluyor. Yağışlar Türkiye'yi neredeyse tamamen terk ediyor.

Yağmurlu İller: Sadece Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde çok hafif yağış geçişleri görülebilir, geri kalan tüm iller güneşli.

İstanbul: Tamamen açık ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık 32 dereceye ulaşarak hafta sonuna göre belirgin bir artış gösteriyor.

En Sıcak Yer: Salı günü tam anlamıyla "sıcaklık patlaması" yaşanıyor. Diyarbakır ve Antalya 42 derece ile Türkiye'nin en sıcak noktaları oluyor. Şanlıurfa ve Mardin ise 41 derece ile bu illeri takip ediyor. Ege kıyılarında ise Aydın 40 derece ile dikkat çekiyor.

Salı günü yağışlar yurdu terk ederken, termometreler Diyarbakır ve Antalya'da 42 dereceye ulaşarak kavurucu sıcakları getirecek.

26 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bursa: 27°C — Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çanakkale: 31°C — Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul: 26°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kırklareli: 29°C — Parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Afyonkarahisar: 25°C — Parçalı bulutlu. Denizli: 31°C — Parçalı bulutlu. İzmir: 33°C — Parçalı ve az bulutlu. Muğla: 32°C — Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Kahramanmaraş'ın doğusu hariç, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana: 33°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya: 37°C — Parçalı bulutlu. Burdur: 29°C — Parçalı bulutlu. Hatay: 31°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara: 24°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir: 24°C — Parçalı ve çok bulutlu. Konya: 25°C — Parçalı bulutlu. Nevşehir: 24°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bolu: 23°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Düzce: 27°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kastamonu: 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Zonguldak: 25°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz'de (Çorum hariç) ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Amasya: 26°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rize: 27°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun: 26°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon: 27°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu hava görülecek. Erzincan çevreleri ile akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum: 28°C — Parçalı ve çok bulutlu. Kars: 30°C — Parçalı ve çok bulutlu. Malatya: 33°C — Parçalı bulutlu. Van: 28°C — Parçalı bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Diyarbakır: 36°C — Parçalı ve az bulutlu. Mardin: 32°C — Parçalı ve az bulutlu. Siirt: 36°C — Parçalı ve az bulutlu. Şanlıurfa: 35°C — Parçalı ve az bulutlu.