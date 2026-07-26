Ayrıca bazı araç grupları için asgari maktu vergi uygulaması getirildi. Düzenlemeye göre, belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan nispi ÖTV tutarının, asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda devreye taban vergi girecek. Bu kapsamda asgari maktu, elektrikli motosikletlerde 30 bin lira, binek otomobillerde ise 100 bin liradan az olamayacak. Ancak bu kapsamdaki motosikletler için 'elektrik motor gücü 4 kW sınırı' getirildi. Elektrik motor gücü 4 kW'nın altında olan motosikletler düzenlemeden etkilenmeyecek.

Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek. Otomotiv sektöründe bu değişiklik, şöyle yorumlandı: "Bu yasal altyapının kurulması, gelecekte özellikle lüks ve yüksek performanslı dört çeker modeller için ek bir vergi dilimi getirilmesi ihtimalini güçlendirdi. İleride çıkarılacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı motor hacmine sahip iki otomobilden 4x4 olanına daha yüksek, 4x2 olanına ise daha düşük bir ÖTV oranı atanması yasal olarak mümkün hale geldi."