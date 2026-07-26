ÖTV'de yeni düzenleme: Çekiş sistemi kriteri ve asgari maktu vergi getirildi
Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre, oran farklarında 'taşıtların çekim sistemi' belirleyici olurken, bazı araç grupları için asgari maktu vergi uygulaması getirildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba teklifte binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik motosikletli araçlara yönelik ÖTV düzenlemeleri eklendi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre; oran farklılaştırma yetkisine 'taşıtların çekiş sistemi' de eklendi.
Ayrıca bazı araç grupları için asgari maktu vergi uygulaması getirildi. Düzenlemeye göre, belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan nispi ÖTV tutarının, asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda devreye taban vergi girecek. Bu kapsamda asgari maktu, elektrikli motosikletlerde 30 bin lira, binek otomobillerde ise 100 bin liradan az olamayacak. Ancak bu kapsamdaki motosikletler için 'elektrik motor gücü 4 kW sınırı' getirildi. Elektrik motor gücü 4 kW'nın altında olan motosikletler düzenlemeden etkilenmeyecek.
Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek. Otomotiv sektöründe bu değişiklik, şöyle yorumlandı: "Bu yasal altyapının kurulması, gelecekte özellikle lüks ve yüksek performanslı dört çeker modeller için ek bir vergi dilimi getirilmesi ihtimalini güçlendirdi. İleride çıkarılacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı motor hacmine sahip iki otomobilden 4x4 olanına daha yüksek, 4x2 olanına ise daha düşük bir ÖTV oranı atanması yasal olarak mümkün hale geldi."
ADAY SÜRÜCÜ KRİTERİ
Ayrıca yeni düzenlemeye göre, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile sürücü belgesi iptal edildiği için tekrar başvuranlar, 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek. Bu süre içinde 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanılması; drift, makas, dönüş kuralları, herhangi bir hükmün 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
NÜKLEERE VERGİ İSTİSNASI
NÜKLEER enerji santrali yatırımları teşvik edilecek. Nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kâğıtlara damga vergisi istinası sağlanacak. Söz konusu şirketlerin münhasıran nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin idari, mal ve hizmet alımları ile yatırım kredisi işlemleri de dâhil olmak üzere, bütün işlemlerine yönelik kamu ve özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen kâğıtlar istisna kapsamına alınacak.
Haber: Burcu ŞEN