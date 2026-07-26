Hatice Hifa Yılmaz'ın babası şehit olduğunda 9 aylıktı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) DAVANIN EN KÜÇÜK MÜDAHİLİ 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin iradesini vesayet altına almak isteyen FETÖ'cü hain teröristlere karşı göğsünü siper eden kahramanlardan birinin evladı olan Hatice Hifa, o kapkaranlık gecede henüz 9 aylık minicik bir bebekti. Babasının kokusuna doyamadan yetim kalan ve İstanbul Darbe Ana Davası'nın "en küçük müdahili" sıfatıyla hukuk mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Hatice Hifa, bu yıl 10 yaşına bastı. Babasının şehadetinin 10. yılında kaleme aldığı mektup, FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları ve şehit emanetlerinin gururlu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatice Hifa Yılmaz ve annesi 15 Temmuz'un ardından Başkan Erdoğan'la bir araya geldi.

"SESİNİ DUYAMADIM, KOKUNU İÇİME ÇEKEMEDİM"



Babasının yokluğunu annesinin anlattığı hatıralarla doldurmaya çalışan Hatice Hifa, mektubuna babasına olan derin özlemini ifade ederek başladı: "Seni hatırladığım hiçbir zamanda göremedim, sesini duyamadım, kokunu içime çekemedim babacığım. Ama seni o kadar iyi tanıyorum ki... Çünkü annem bana seni hiç bıkmadan o güzel gözleri parlayarak anlatıyor."

"SENİN GİBİ HAFIZ OLACAĞIM"



Şehit babasının daha kendisi doğmadan Kur'an-ı Kerim aşkıyla dolu olduğunu annesinden öğrenen küçük Hatice Hifa, cennette babasıyla aynı yüksek mertebede buluşabilmek adına ona hafız olma sözü verdi.