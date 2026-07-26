15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'cü hainlerin silaha sarılarak milli iradeyi hedef aldığı o gece, sokaklarda olduğu kadar medya kuruluşlarında da amansız bir mücadele yaşandı. FETÖ İHANETİNE KARŞI TURKUVAZ MEDYA VE A HABER'DE VERİLEN MÜCADELE İşte o tarihi gecenin perde arkasını, Turkuvaz Medya ve A Haber ekranlarında verilen yayın savaşını, darbecilerin hedef aldığı kurumlarda yaşanan kritik anları Bir Daha Asla adlı kitabında kaleme alan Turkuvaz Medya Grubu A Haber ve Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen anlattı. Çimen, kitabın yalnızca bir dönemin kronolojisini sunmadığını, aynı zamanda milletin demokrasi uğruna verdiği destansı mücadelenin yazılı hafızası niteliği taşıdığını vurguladı.

- Eser bir kuyumcu titizliğiyle hazırlanmış. Mahiyeti oldukça çarpıcı. Ama salt bir olaylar zinciri de değil. Bu kitabı tam da 15 Temmuz'un 10'uncu yılında yayımlama motivasyonu neydi? - Bu kitabın çıkış noktası şu iki esasa dayanıyor. Birincisi; "Kendi yaptıklarını, gördüklerini anlatmayan insanın hikâyesi başkaları tarafından tahrif edilebilir" gerçeğine... İkincisi ise; "Bir millet yaşadığı acıları ne kadar süre hatırlar?" sorusuna... Bu nedenle gördüklerimi, yaşadıklarımı, tanıklıklarımı, okuduklarımı, hissettiklerimi tarihe not düşmem gerekiyordu. Diğer yandan da edindiğim tecrübeler gösteriyor ki; unutulan her acı, farklı biçimlerde yeniden karşımıza çıkıyor. Türkiye, yakın tarihinde darbeler, muhtıralar, vesayet girişimleri ve en sonunda 15 Temmuz gibi çok ağır sınavlardan geçti. Bunların her biri kendi döneminde farklı isimlerle anıldı ama aynı hedefe yöneldi: Millet iradesini zayıflatmak! Bu kitabı yalnızca geçmişi anlatmak için yazmadım. Geçmişi geleceğin hafızasına emanet etmek için yazdım. Özellikle genç kuşakların, bugün sahip oldukları demokratik kazanımların hangi bedeller ödenerek elde edildiğini bilmeleri gerektiğine inanıyorum. 15 Temmuz'un 10'uncu yılı ise bunun için çok anlamlı bir dönemdi. Çünkü 10 yıl, olayların duygusunun biraz dinginleştiği; fakat gerçeğin daha berrak görülebildiği bir zaman dilimidir. Artık sadece o geceyi konuşmanın değil, o geceye giden uzun yolu da anlatmanın zamanı gelmişti. Bir Daha Asla ismi de bu düşünceden doğdu. Temennim şudur: Bu millet bir daha hiçbir darbe, hiçbir vesayet girişimi, hiçbir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kalmasın. Ama bunun yolu unutmamaktan geçiyor.

Turkuvaz Medya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin saldırılarına uğradı.

- Kitabınızda siyasete uzanan tüm askeri müdahaleleri aynı zincirin halkaları olarak değerlendiriyorsunuz. Sizce bu darbeleri birbirine bağlayan ortak zihniyet nedir?

- Biliyorsunuz ki; isimler değişiyor, dönemler değişiyor, yöntemler değişiyor; fakat zihniyet büyük ölçüde aynı kalıyor. 27 Mayıs'ta tankı kullanan anlayışla, 28 Şubat'ta brifing veren anlayışın ya da 15 Temmuz'da milletin birikimleriyle alınmış savaş uçaklarını milletin üzerine süren zihniyetin ortak noktası şuydu: "Güç; halkta değil, bizdedir. İktidar bize aittir." Bu müdahalelerin hepsinde kendisini milletin üstünde gören bir gölge iktidar vardı. Kimi zaman bunu "Cumhuriyeti ve laikliği savunuyoruz", kimi zaman da "devleti kurtarıyoruz" söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştılar. Ama özünde değişmeyen, sandığın ortaya koyduğu iradeyi yeterli görmediler. Bu yüzden de kitabı yazarken darbeleri birbirinden bağımsız olaylar olarak değil, aynı cuntacı aklın farklı dönemlerde aldığı biçimler olarak değerlendirdim.

- Kitabı hazırlarken sizi en çok etkileyen belge, tanıklık ya da olay hangisi oldu?

- Beni en çok etkileyen bölüm 15 Temmuz gecesini yeniden yazmak oldu. Çünkü o geceyi bizzat yaşayan biri olarak kaleme aldım. Yıllar sonra belgeleri yeniden incelemek, telsiz konuşmalarını dinlemek, şehitlerin hikâyelerini tekrar okumak, darbecilerin hedef listelerini görmek insanı ister istemez o geceye geri götürüyor. Özellikle Turkuvaz Medya'nın hedef alındığını gösteren kayıtlar üzerinde çalışırken çok farklı duygular yaşadım. Çünkü o belgelerde sadece bir yayın kuruluşuna yönelik saldırı planı yoktu; milletin haber alma hakkını susturma ve biz çalışanları öldürme girişimi vardı. Çünkü insanların zihnini karartmak, bilgi akışını kesmek, korkuyu büyütmek ve milletin iradesini felç etmek istiyorlardı. Zaten 15 Temmuz gecesi saat 22.30 - 22.45 arasında darbeci unsurlar arasındaki kapalı haberleşmelerde A Haber, ATV ve Sabah Gazetesi açıkça hedef olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. Mahkeme tutanaklarına da yansıyacak şu emirler verilmişti: "A Haber'e gidilecek. Yanınıza alabildiğiniz kadar mühimmat alın. Direnen olursa ezilecek, vurulacak." Hainlerin verdiği talimat, tereddüt barındırmıyordu. Sesimizi susturmak için hazırlanmış bir saldırı emriydi ve korkunçtu.